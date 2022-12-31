Едкий свалочный запах
Триггером для создания инициативной группы стало возгорание на местном полигоне, что вблизи села Смоленское — зафиксировали его еще 11 ноября. «Токсичный дым ощутили на себе и жители близлежащих улиц и ожидающие транспорта на остановках», — сообщала газета «Заря».
В начале декабря власти заверили: направили претензию арендатору участка под полигоном — фирме «Эко-ресурс» — и жалобу в прокуратуру и Росприродназдор.
Но юрист Олег Попов, консультирующий инициативную группу, объясняет: возгорание до сих пор не прекратилось. Залежи мусора, копившиеся с советских времен, тлеют, как торфяник.
И когда ветер дует в сторону Смоленского или в безветренные дни едкий свалочный дымок с его характерной вонью от плавленого пластика и жженой тухлятины заползает в райцентр. «Мы чувствуем его часто, иногда через день», — объясняет Попов (а разговор с нем состоялся 29 декабря).
Мусорный центр
Инициативную группу по проведению референдума в Смоленском создали 16 декабря — вошли в нее 10 жителей райцентра. Но дело не только в возгорании, решили они. Да, когда-нибудь это тление прекратится, но свалка-то продолжит расти. И где гарантия, что не возникнут новые пожары?
«На наших глазах некогда обычная сельская свалка превращается в гигантский мусорный полигон, а процветающее и комфортное село — в мусорную столицу региона», — объяснила участница группы Виктория Попова.
Виктория Попова считает: у жителей села отнимают право на экологическое благополучие — право дышать чистым воздухом.
И ключевая проблема — в том, что мусор сюда везут с огромной территории: из сел этого и соседних районов, из Белокурихи и даже, говорят, из заречной части Бийска, хотя у этого города есть свой полигон.
Загаженная колыбель
Между тем, организация референдума — процесс трудоемкий. На сегодня инициативная группа только подала ходатайство в районную избирательную комиссию о своей регистрации. И еще неясно, какое решение примет избирком.
«Поэтому к сбору подписей для референдума мы еще не приступили», — объясняет Олег Попов.
Ну, а пока активисты написали письмо президенту РФ и призывают односельчан подписать его. Приезиденту они объясняют, почему надо прекратить использовать полигон села Смоленское как межмуниципальный и просят его помочь.
«Инициативная группа также направила коллективное обращение двум депутатам Государственной думы — Анжелике Глазковой и Данилу Бессарабову и депутату АКЗС по нашему округу Александру Демину», — рассказал Олег Попов.
Ответов они пока не получили.
«Полигон этот все больше приближается к сельхозугодьям. Беспокоятся и местные пчеловоды — продукты горения оседают вблизи полигона, и они думаю: какой будет мед?.. Много в Смоленском поселилось жителей Бийска. Всего 30 минут — и ты на работе в городе. Они выбрали сельскую жизнь, чтобы дышать свежим воздухом. И теперь это не получается. Сам я здесь родился и у меня такое чувство, будто мою колыбель загадили», — говорит Олег Попов.
Справка
Вот как сформулирован вопрос на будущем референдуме.
«Согласны ли вы установить запрет на размещение на полигоне ТБО и ЖБО, расположенном по адресу: Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Горная, 1"к», твердых коммунальных отходов, собранных за пределами территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края"?
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