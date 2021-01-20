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Жизнь

Журнал Vogue одобрил снимки фотографа из Алтайского края

Редакторы журнала Vogue Italia оценили снимки молодого фотографа из Новоалтайска Поли Тепловой, рассказали в группе правительства Алтайского края «Вконтакте». Девушка отправила в редакцию несколько колоритных фотографий.

Журнал Vogue.
Журнал Vogue.
CC0

На своей странице в Instagram фотограф рассказала, что не ожидала получить реакцию, но все-таки редакторы ответили ей.

«Модели в русских платках, снимаем в крепости из деревянных брёвен недалеко от Барнаула… Какой Vogue? Какая Италия? Зато когда увидела в левом нижнем углу заветную отметку VOGUE, то просто пищала от радости», — поделилась эмоциями девушка.

Понравившиеся фото редакторы отмечают логотипом журнала.

Ранее краевед, фотограф и сталкер Евгений Кучинев опубликовал в соцсетях снимки ночного Барнаула с высоты, а фотограф из Новосибирска Сергей Борисенко поделился завораживающими кадрами замерзшего Обского моря.

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