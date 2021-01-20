Журнал Vogue одобрил снимки фотографа из Алтайского края

На своей странице в Instagram фотограф рассказала, что не ожидала получить реакцию, но все-таки редакторы ответили ей.
«Модели в русских платках, снимаем в крепости из деревянных брёвен недалеко от Барнаула… Какой Vogue? Какая Италия? Зато когда увидела в левом нижнем углу заветную отметку VOGUE, то просто пищала от радости», — поделилась эмоциями девушка.
Понравившиеся фото редакторы отмечают логотипом журнала.
Ранее краевед, фотограф и сталкер Евгений Кучинев опубликовал в соцсетях снимки ночного Барнаула с высоты, а фотограф из Новосибирска Сергей Борисенко поделился завораживающими кадрами замерзшего Обского моря.