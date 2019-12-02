Журналист Дмитрий Киселев предложил РПЦ изменить мнение о суррогатном материнстве

Автор и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь может изменить свое мнение о суррогатном материнстве путем религиозно-светских дискуссий, пишут РИА Новости. Журналист также призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.

Церковь выступает против суррогатного материнства, это прописано в документе «О крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери» на официальном сайте РПЦ.

По ее мнению, такая практика рождения детей унижает человеческое достоинство женщины, чье тело рассматривается как инкубатор.

«Понимаю, что вопрос дискуссионный. Ну, и хорошо. Наша Церковь как важнейший и уважаемый общественный институт не раз доказывала, что способна и к внутренним дискуссиям, и к дискуссиям на остросоциальные темы. Это все естественно и нормально по мере развития культуры нашей цивилизации и появления новых нравственных вызовов», — заявил Киселев в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

В качестве примера была приведена ситуация в семье Яны Рудковской и Евгения Плюшенко. 44-летняя продюсер в интервью в одном из светских журналов заявила, что хотела бы воспользоваться услугами суррогатной матери. До этого Рудковская несколько раз неудачно пыталась забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Как рассказал Киселев, сегодня РПЦ может крестить детей от суррогатных матерей только после раскаяния родителей в содеянном. Либо ребенок пройдет таинство сам, уже повзрослев.

«С точки зрения государства Яна и Женя ничего не нарушают. Суррогатное материнство разрешено законом, конкретно ФЗ-323, принятом еще в 2011 году», — напомнил ведущий программы «Вести недели».

Журналист также отметил, что Россия находится на втором месте в мире после США по числу детей, рожденных с помощью суррогатных матерей. В то же время Социальная концепция РПЦ предусматривает, что «если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание».