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Жизнь

Журналист сделал в Барнауле татуировку COVID-19

Житель Санкт-Петербурга, тележурналист Василий Михеев сделал в Барнауле «коронавирусную» татуировку, сообщили «Вести Алтай».

Тату COVID-19.
Тату COVID-19.
Скриншот сюжета "Вести Алтай"

На руке уроженца Барнаула уже увековечился свиной грипп — H1N1 и «Эбола». COVID-19 он набил, когда приехал в гости на Алтай.

Михеев не исключает, что в будущем, когда все забудут «это страшное слово», тату можно «поправить».

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