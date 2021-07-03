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Жизнь

Журналист цинично заявил, что МакSим умрет с вероятностью в 98%

Журналист Антон Красовский в ток-шоу «Прямой эфир» на «России-1» жестко высказался о состоянии певицы МакSим. 38-летняя Марина Максимова находится в реанимации, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

День рождения ТРЦ "Весна".
День рождения ТРЦ "Весна".
Ирина Пергаева

«Певица МакSим: между жизнью и смертью!» (название программы, — прим. ред). А я читал новости — она лежит уже на аппарате ЭКМО, а не на ИВЛ. А выживаемость после ЭКМО, по-моему, от полутора до двух процентов. То есть с вероятностью 98% певица Максим умрет", — цитирует его Life.

По официальной статистике, после ЭКМО шанс на выживание действительно ничтожно мал: только одному пациенту из десяти удается оправиться после аппарата.

27 июня представитель певицы сообщила RT, что не располагает данными о переводе артистки на ЭКМО.

По последней информации, состояние вокалистки ухудшилось. Поражение легких приблизилось к 80%. Прогнозы врачи пока не делают.

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