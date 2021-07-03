Журналист цинично заявил, что МакSим умрет с вероятностью в 98%

«Певица МакSим: между жизнью и смертью!» (название программы, — прим. ред). А я читал новости — она лежит уже на аппарате ЭКМО, а не на ИВЛ. А выживаемость после ЭКМО, по-моему, от полутора до двух процентов. То есть с вероятностью 98% певица Максим умрет", — цитирует его Life.
По официальной статистике, после ЭКМО шанс на выживание действительно ничтожно мал: только одному пациенту из десяти удается оправиться после аппарата.
27 июня представитель певицы сообщила RT, что не располагает данными о переводе артистки на ЭКМО.
По последней информации, состояние вокалистки ухудшилось. Поражение легких приблизилось к 80%. Прогнозы врачи пока не делают.