Журналист цинично заявил, что МакSим умрет с вероятностью в 98%

«Певица МакSим: между жизнью и смертью!» (название программы, — прим. ред). А я читал новости — она лежит уже на аппарате ЭКМО, а не на ИВЛ. А выживаемость после ЭКМО, по-моему, от полутора до двух процентов. То есть с вероятностью 98% певица Максим умрет", — цитирует его Life.