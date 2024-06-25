Журналиста, создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы, сообщает ТАСС. Там он находился с 2019 года.

Джулиана Ассанжа арестовали Эквадора в Лондоне в 2019 году, которое он не покидал семь лет. Однако сам президент Эквадора заявил, что предоставлять убежище Ассанжу больше не может. И пригласил полицейских войти в здание посольства и арестовать журналиста.

Многие тогда писали, что Ассанжа могут даже приговорить к смертной казни.

Однако 25 июня 2024 года стало известно, что Джулиан Ассанж пошел на сделку с властями США. Из лондонский тюрьмы его выпустили.

The Washington Post и CNN со ссылкой на судебные документы сообщали, что Ассанж достиг предварительной сделки о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и в обмен на это выйдет на свободу. В WikiLeaks отметили, что она еще не завершена официально.

Новый срок

После признания вины Ассанж будет приговорен к пяти годам тюрьмы, в этот срок будет зачтено время в тюрьме в Британии, затем он сможет вернуться на родину в Австралию.

За что преследуют Ассанжа

В США Джулиана Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010–2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, вину он не признавал.

В 2010 году Ассанж приехал в Швецию, где намеревался получить политическое убежище. Там его обвинили в преступлениях на сексуальной почве и объявили в международный розыск. Основатель WikiLeaks скрылся в Лондоне, а после задержания там попросил политического убежища у властей Эквадора. Он жил в здании посольства страны с 2012 года, не покидая его.

Власти Швеции сняли обвинения с Ассанжа еще в 2017 году и закрыли дело. Однако британские власти настаивают на том, что Ассанж должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.

Что такое WikiLeaks

WikiLeaks известна своими публикациями конфиденциальной информации о военных операциях, дипломатических отношениях и других чувствительных темах. Организация вызывает противоречивые реакции: некоторые считают ее важным инструментом для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями властью, другие критикуют за нарушение приватности и возможные негативные последствия для безопасности.

Деятельность WikiLeaks часто сопровождается скандалами и судебными процессами, связанными с защитой источников информации и обвинениями в распространении секретных данных.

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