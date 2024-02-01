1 февраля
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Жизнь

Журналисты altapress.ru прокатились на новом белорусском трамвае. Рассказываем и показываем, так ли хорош этот красавчик

Мы слышали, что новых трамваев в Барнауле 1 февраля "что-то не видать". Поэтому когда журналистки вышли из редакции и увидели вдалеке незнакомый черный силуэт, то со всех ног кинулись на остановку. К счастью, удача была на их стороне. Фоторепортаж altapress.ru из нового белорусского трамвая — в этом материале.

Новые белорусские трамваи - фоторепортаж.
Новые белорусские трамваи - фоторепортаж.
Тарасова Кристина, Клищенко Ксения

Подкрался "новенький" незаметно. Едва слышно подъехал, остановился на площади Спартака и впустил уже не первых пассажиров. Как и обещали белорусы, трамваи низкополые. Старушками с тростью эти красавчики проверку прошли.

Красные чистые сиденья первыми бросаются в глаза. Невозможно не обратить внимания и на современные двери. Когда они открываются, то мигают зеленым. При закрытии — красным.

Новые белорусские трамваи - фоторепортаж.
Новые белорусские трамваи - фоторепортаж.
Тарасова Кристина, Клищенко Ксения

Внутри тепло. Кондуктор отметила, что даже немного жарковато. На улице сегодня -3 градуса. А в салоне уже +20. Кондиционеры, возможно, перестарались.

Кроме того, что трамвай симпатичный, он оказался удобным. В салоне есть USB-разъемы для зарядки. Сидения мягкие, не холодные. Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками места установили напротив входа.

Синие, не вписывающиеся в интерьер валидаторы пока не работают. То есть расплачиваться нужно по-прежнему у кондуктора.

В салоне, кстати, есть камеры видеонаблюдения.

Новые белорусские трамваи - фоторепортаж.
Новые белорусские трамваи - фоторепортаж.
Тарасова Кристина, Клищенко Ксения
Новые белорусские трамваи - фоторепортаж.
Новые белорусские трамваи - фоторепортаж.
Тарасова Кристина, Клищенко Ксения
Новые белорусские трамваи - фоторепортаж.
Новые белорусские трамваи - фоторепортаж.
Тарасова Кристина, Клищенко Ксения

Напомним, в четверг, 1 февраля, на линию вышли первые три новых трамвая. По городу теперь курсируют три вагона №1 с номерами 3322, 3312 и 3313.

А смайлик на трамвае теперь улыбается!

Новые белорусские трамваи - фоторепортаж.
Новые белорусские трамваи - фоторепортаж.
Тарасова Кристина, Клищенко Ксения

Главным судьям - пассажирам - трамвай очень понравился. С интересом, достав телефоны, они бродили по салону и отправляли фото и видео во все мессенджеры.

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