Журналисты altapress.ru прокатились на новом белорусском трамвае. Рассказываем и показываем, так ли хорош этот красавчик

Подкрался "новенький" незаметно. Едва слышно подъехал, остановился на площади Спартака и впустил уже не первых пассажиров. Как и обещали белорусы, трамваи низкополые. Старушками с тростью эти красавчики проверку прошли.
Красные чистые сиденья первыми бросаются в глаза. Невозможно не обратить внимания и на современные двери. Когда они открываются, то мигают зеленым. При закрытии — красным.
Внутри тепло. Кондуктор отметила, что даже немного жарковато. На улице сегодня -3 градуса. А в салоне уже +20. Кондиционеры, возможно, перестарались.
Кроме того, что трамвай симпатичный, он оказался удобным. В салоне есть USB-разъемы для зарядки. Сидения мягкие, не холодные. Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками места установили напротив входа.
Синие, не вписывающиеся в интерьер валидаторы пока не работают. То есть расплачиваться нужно по-прежнему у кондуктора.
В салоне, кстати, есть камеры видеонаблюдения.
Напомним, в четверг, 1 февраля, на линию вышли первые три новых трамвая. По городу теперь курсируют три вагона №1 с номерами 3322, 3312 и 3313.
А смайлик на трамвае теперь улыбается!
Главным судьям - пассажирам - трамвай очень понравился. С интересом, достав телефоны, они бродили по салону и отправляли фото и видео во все мессенджеры.
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