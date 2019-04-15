Журналисты, депутат, политолог и общественник обучились валке леса

В субботу, 13 апреля, участники краевого конкурса «Журналист меняет профессию» осваивали профессию вальщика, одну из самых опасных по условиям труда и важных с точки зрения экологии. На теоретическом этапе будущие вальщики узнали, почему важно своевременно убирать старые, угнетенные, больные деревья из насаждения.

Антон Понкрашев,

политолог , блогер :

Раньше я уже сталкивался с объяснениями, почему, например, в парках старые деревья нужно убирать: они представляют угрозу во время урагана или могут просто упасть из-за возраста. Но без глубокого погружения в тему такие комментарии казались странными. Сегодня, после теоретической части, все встало на свои места. Когда я получу удостоверение о прохождении курса (выдаёт Бийский техникум лесного хозяйства — прим. пресс-службы), то смогу высказывать компетентное мнение в случае возникновения спора по теме правомерности рубок.

После инструктажа по технике безопасности участники приступили к практическому этапу в лесу. Профессиональный вальщик Сергей Сапин продемонстрировал необходимую экипировку и показал мастер-класс по валке дерева. Затем этот же процесс повторили конкурсанты. По общему мнению, со стороны работа кажется легкой и только на собственном опыте становится понятно, каким качествами должен обладать настоящий вальщик.

Максим Усов,

заместитель директора ООО «Содружество»:

Половина жизни вальщика проходит в лесу — все четыре времени года. Зимой это работа в морозы до минус 30 и в глубоком снегу, летом — жара и комары. Поэтому в профессии случайных людей нет. Вальщики — это бойцы невидимого фронта. Но они выполняют серьезную задачу — омолаживают леса, обеспечивают смену старых насаждений на молодые.

Участники краевого конкурса «Журналист меняет профессию» осваивают профессию вальщика. Источник фото: ЛХК «Алтайлес».

Профессия вальщика требует серьезной физической подготовки, выносливости, хладнокровия и умения быстро реагировать в случае опасной ситуации, поэтому женщин в эту профессию не берут. Исключение — редактор «Комсомольской правды на Алтае» Ольга Ведерникова:

Интересно попасть в мужскую среду и попробовать, насколько у тебя получится. Сердце кровью обливалось перед тем, как валить. Как-то жалко. Но понимаю, что это было нужно. Дерево перестойное, сухое. Когда на него смотришь, оно кажется большим и могучим, но на самом деле толку от него уже нет. Поэтому нужно пересилить себя. Лесники — сильные люди.

Алексей Коверзнев,

депутат Совета депутатов Первомайского сельского совета:

Приобщился к созидательному мужскому труду, к настоящей мужской профессии. В первую очередь, это позволит мне, как муниципальному депутату, проинструктировать местное население по валке леса. У нас существует огромная проблема престарелых деревьев — тополя, сорный кустарник. Многие люди хотят избавиться от них, но не знают, как это сделать. Новые знания в рамках конкурса будут хорошим подспорьем для меня.

Константин Ганов,

организатор краевого конкурса «Журналист меняет профессию»:

Уронили дерево, которое должно было погибнуть, но теперь оно пойдет в дело. Из него построят дом либо частично пустят на МДФ, либо на другую полезную вещь.

Мнение эксперта Алексей Юрьевич Кулагин,

доктор биологических наук , профессор , Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Башкортостан: Ключевая мысль, которая объясняет важность ведения хозяйства в лесу, принадлежит классику российского лесоводства Георгию Морозову. Суждение очень простое и логичное и сводится к тому, что лес живет до тех пор, пока в нем слышен стук топора лесоруба. Многолетняя практика, практика десятков и сотен лет, свидетельствует о том, что при отсутствии своевременной вырубки лесов насаждения будут страдать от вспышек болезней и вредителей, усыхать при достижении критического возраста, гореть от сухих гроз и неразумного поведения людей в лесу, страдать от вспышек болезней и вредителей.

Участники краевого конкурса «Журналист меняет профессию» осваивают профессию вальщика. Источник фото: ЛХК «Алтайлес».

Цифра

В ленточных борах доля насаждений, находящихся в возрасте спелости, по многим лесничествам составляет от 72 до 80%. Это деревья старше 110 лет. В этом возрасте насаждения не выполняют многих экологических функций, главные из которых — выделение кислорода и поглощение углекислого газа, пыли, а также водорегулирующие (разрушенная корневая система). Поэтому необходимо омолаживать леса. Исследователи считают (В.В. Успенкский, А.П. Кабанцев), что 40−60-летние сосняки в наибольшей степени поглощают углекислый газ и пыль, выделяют кислород и биологически активные вещества.

Справка

В 2019 году проходит V краевой конкурс «Журналист меняет профессию». Среди профессий для обучения — вальщик леса и лесной пожарный. Организаторы обучения по этим двум профессиям: Бийский техникум лесного хозяйства, лесная холдинговая компания «Алтайлес».