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Журналисты, депутат, политолог и общественник обучились валке леса

В субботу, 13 апреля, участники краевого конкурса «Журналист меняет профессию» осваивали профессию вальщика, одну из самых опасных по условиям труда и важных с точки зрения экологии. На теоретическом этапе будущие вальщики узнали, почему важно своевременно убирать старые, угнетенные, больные деревья из насаждения.

Участники краевого конкурса «Журналист меняет профессию» осваивают профессию вальщика.
Участники краевого конкурса «Журналист меняет профессию» осваивают профессию вальщика.
Источник фото: ЛХК "Алтайлес".

Антон Понкрашев,
политолог, блогер :

Раньше я уже сталкивался с объяснениями, почему, например, в парках старые деревья нужно убирать: они представляют угрозу во время урагана или могут просто упасть из-за возраста. Но без глубокого погружения в тему такие комментарии казались странными. Сегодня, после теоретической части, все встало на свои места. Когда я получу удостоверение о прохождении курса (выдаёт Бийский техникум лесного хозяйства — прим. пресс-службы), то смогу высказывать компетентное мнение в случае возникновения спора по теме правомерности рубок.

После инструктажа по технике безопасности участники приступили к практическому этапу в лесу. Профессиональный вальщик Сергей Сапин продемонстрировал необходимую экипировку и показал мастер-класс по валке дерева. Затем этот же процесс повторили конкурсанты. По общему мнению, со стороны работа кажется легкой и только на собственном опыте становится понятно, каким качествами должен обладать настоящий вальщик.

Максим Усов,
заместитель директора ООО «Содружество»:

Половина жизни вальщика проходит в лесу — все четыре времени года. Зимой это работа в морозы до минус 30 и в глубоком снегу, летом — жара и комары. Поэтому в профессии случайных людей нет. Вальщики — это бойцы невидимого фронта. Но они выполняют серьезную задачу — омолаживают леса, обеспечивают смену старых насаждений на молодые.

Участники краевого конкурса «Журналист меняет профессию» осваивают профессию вальщика.
Участники краевого конкурса «Журналист меняет профессию» осваивают профессию вальщика.
Источник фото: ЛХК «Алтайлес».

Профессия вальщика требует серьезной физической подготовки, выносливости, хладнокровия и умения быстро реагировать в случае опасной ситуации, поэтому женщин в эту профессию не берут. Исключение — редактор «Комсомольской правды на Алтае» Ольга Ведерникова:

Интересно попасть в мужскую среду и попробовать, насколько у тебя получится. Сердце кровью обливалось перед тем, как валить. Как-то жалко. Но понимаю, что это было нужно. Дерево перестойное, сухое. Когда на него смотришь, оно кажется большим и могучим, но на самом деле толку от него уже нет. Поэтому нужно пересилить себя. Лесники — сильные люди.

Алексей Коверзнев,
депутат Совета депутатов Первомайского сельского совета:

Приобщился к созидательному мужскому труду, к настоящей мужской профессии. В первую очередь, это позволит мне, как муниципальному депутату, проинструктировать местное население по валке леса. У нас существует огромная проблема престарелых деревьев — тополя, сорный кустарник. Многие люди хотят избавиться от них, но не знают, как это сделать. Новые знания в рамках конкурса будут хорошим подспорьем для меня.

Константин Ганов,
организатор краевого конкурса «Журналист меняет профессию»:

Уронили дерево, которое должно было погибнуть, но теперь оно пойдет в дело. Из него построят дом либо частично пустят на МДФ, либо на другую полезную вещь.

Мнение эксперта

Алексей Юрьевич Кулагин,
доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Башкортостан:

Ключевая мысль, которая объясняет важность ведения хозяйства в лесу, принадлежит классику российского лесоводства Георгию Морозову. Суждение очень простое и логичное и сводится к тому, что лес живет до тех пор, пока в нем слышен стук топора лесоруба. Многолетняя практика, практика десятков и сотен лет, свидетельствует о том, что при отсутствии своевременной вырубки лесов насаждения будут страдать от вспышек болезней и вредителей, усыхать при достижении критического возраста, гореть от сухих гроз и неразумного поведения людей в лесу, страдать от вспышек болезней и вредителей.

Участники краевого конкурса «Журналист меняет профессию» осваивают профессию вальщика.
Участники краевого конкурса «Журналист меняет профессию» осваивают профессию вальщика.
Источник фото: ЛХК «Алтайлес».

Цифра

В ленточных борах доля насаждений, находящихся в возрасте спелости, по многим лесничествам составляет от 72 до 80%. Это деревья старше 110 лет. В этом возрасте насаждения не выполняют многих экологических функций, главные из которых — выделение кислорода и поглощение углекислого газа, пыли, а также водорегулирующие (разрушенная корневая система). Поэтому необходимо омолаживать леса. Исследователи считают (В.В. Успенкский, А.П. Кабанцев), что 40−60-летние сосняки в наибольшей степени поглощают углекислый газ и пыль, выделяют кислород и биологически активные вещества.

Справка

В 2019 году проходит V краевой конкурс «Журналист меняет профессию». Среди профессий для обучения — вальщик леса и лесной пожарный. Организаторы обучения по этим двум профессиям: Бийский техникум лесного хозяйства, лесная холдинговая компания «Алтайлес».

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