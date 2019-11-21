Журналисты и блогеры отправятся «Вместе в цифровое будущее»

Начался прием заявок на конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» проводит девятый раз. Партнером соревнования вновь стала дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы». В конкурсе участвуют журналисты, которые рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года включительно, в номинациях: печатная пресса; радио и телевидение; интернет-СМИ и информационные агентства; социальные медиа.

Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по направлению 5G, «Ростелеком» поддержит материалы по теме «Кибербезопасность». Еще одну номинацию — «Цифровая экономика» — в этом году учредило информационное агентство ТАСС.

Кира Кирюхина,

директор по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком»:

Мы рады, что конкурс привлекателен не только для российских журналистов и блогеров, но и для партнеров. В этом году участие в проекте вновь подтвердила компания NEC. Инициативу «Ростелекома» поддержало также информационное агентство ТАСС. Благодаря сотрудничеству с лидерами ИТ- и медиаиндустрии конкурс выходит на девятый виток своего развития. Из нововведений — несколько спецноминаций и обновленный сайт конкурса, который стал информативнее и удобнее как для участников, так и для членов жюри.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью будущего года. Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.