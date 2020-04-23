На Алтае журналисты показали «космическую форму» змеиногорских медиков

В Змеиногорской ЦРБ за день взяли 450 проб на коронавирус. Журналисты газеты « Змеиногорский вестник » запечатлели этот процесс. Также фото змеиногорских медиков в защитном обмундировании выложили в Telegram-канале « Алтайские крайности »

Мазки на инфекцию берут у всех горожан, контактировавших с заболевшими шахтерами. Каждая проба подписывается, тщательно пакуется и направляется в лаборатории Рубцовска и Барнаула.

«Вот в такой, почти «космической» форме производят забор проб две милые женщины — Ирина и Елена. Медикам сегодня приходится нелегко. В таких костюмах (это одноразовые), кажется и несколько минут выдержать сложно, а они, как минимум несколько часов работают. Затем сброс «наряда, душ, выход в «чистую зону» и на улицу, где, хотя бы вечером можно вздохнуть полной грудью», — пишет газета.

Это лучшее, что удалось найти по всей больнице, отмечает автор сообщения в Telegram.

По данным оперштаба на 22 апреля, в Змеиногорске — 2 заболевших коронавирусом, в районе — 37.