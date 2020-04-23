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23 апреля 21°C
Коронавирус

На Алтае журналисты показали «космическую форму» змеиногорских медиков

В Змеиногорской ЦРБ за день взяли 450 проб на коронавирус. Журналисты газеты «Змеиногорский вестник» запечатлели этот процесс. Также фото змеиногорских медиков в защитном обмундировании выложили в Telegram-канале «Алтайские крайности»

Медики в Змеиногорске.
Медики в Змеиногорске.
http://www.zmnvest.ru/

Мазки на инфекцию берут у всех горожан, контактировавших с заболевшими шахтерами. Каждая проба подписывается, тщательно пакуется и направляется в лаборатории Рубцовска и Барнаула.

«Вот в такой, почти «космической» форме производят забор проб две милые женщины — Ирина и Елена. Медикам сегодня приходится нелегко. В таких костюмах (это одноразовые), кажется и несколько минут выдержать сложно, а они, как минимум несколько часов работают. Затем сброс «наряда, душ, выход в «чистую зону» и на улицу, где, хотя бы вечером можно вздохнуть полной грудью», — пишет газета.

Это лучшее, что удалось найти по всей больнице, отмечает автор сообщения в Telegram.

По данным оперштаба на 22 апреля, в Змеиногорске — 2 заболевших коронавирусом, в районе — 37.

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