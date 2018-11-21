Журналисты спасли стаю голодных императорских пингвинов

На помощь им пришли репортеры BBC Earth, которые снимали серию документального фильма.
I can’t watch ????#Dynasties pic.twitter.com/xoo7jDJbcl— BBC Earth (@BBCEarth) 18 ноября 2018 г.
Люди сначала не хотели вмешиваться в ситуацию, опасаясь негативных последствий вторжения в живую природу. Однако положение пингвинов становилось критическим — пингвинята начали гибнуть от голода.
Тогда репортеры соорудили ступени, по которым пингвины выбрались из ловушки, пишет «Росбалт».
На канале CBS позднее вышел сюжет, посвященный этой истории. Героем стал маленький пингвиненок. Он отчаянно боролся за жизнь. Малыш мог бы погибнуть, если бы в ситуацию не вмешались журналисты.