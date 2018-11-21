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Жизнь
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Журналисты спасли стаю голодных императорских пингвинов

В Антарктиде после шторма стая императорских пингвинов застряла в ледяной низине и не могла выбраться наверх по скользким склонам.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
Открытые источники в Интернете (СС0)

На помощь им пришли репортеры BBC Earth, которые снимали серию документального фильма.

Люди сначала не хотели вмешиваться в ситуацию, опасаясь негативных последствий вторжения в живую природу. Однако положение пингвинов становилось критическим — пингвинята начали гибнуть от голода.

Тогда репортеры соорудили ступени, по которым пингвины выбрались из ловушки, пишет «Росбалт».

На канале CBS позднее вышел сюжет, посвященный этой истории. Героем стал маленький пингвиненок. Он отчаянно боролся за жизнь. Малыш мог бы погибнуть, если бы в ситуацию не вмешались журналисты.

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