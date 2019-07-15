Жуткая авария в московском метро. Из-за чего 15 лет назад пострадали сотни людей

15 июля 2004 года в московской подземке произошло ужасное ЧП. С рельсов на большой скорости сошли несколько вагонов. Аварию признали самой масштабной за всю историю столичного метрополитена. Все подробности — в материале altapress.ru.

Метрополитен в столице открыли еще в далеком 1935 году. С того момента, конечно, многое изменилось. Новые ветки, линии и их технологичность. Если полвека назад трагедию можно было списать как раз на недостаточную оснащенность, в настоящее время такие ошибки требуют более тщательной проверки и серьезных мер.

Строительство первой линии метро МАММ/МДФ/russfoto Первые посетители метро МАММ/МДФ/russfoto

Первая авария в московском метро

Первая крупная авария произошла 15 апреля 1979 года на Замоскворецкой линии. Тогда между станциями метро «Автозаводская» и «Коломенская» один из вагонов редуктором задел конструкционный элемент пути.

Пять вагонов сошли с рельсов. Погибших не было, однако пострадавших было достаточно. Аварию полностью ликвидировали только за 24 часа. Затем Замоскворецкую линию открыли для работы.

Причиной послужили ошибки, которые допустили при проектировании вагонов того времени. Для того, чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации, все пути метро Москвы оборудовали специальными устройствами.

Авария 2004 года

Одна из крупнейших катастроф произошла в московской подземке 15 июля 2004 года. Это случилось в 08:39, по Москве, на перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии. Три вагона, в том числе головной, столкнулись с тюбингом, поперечной стеной съезда и сошли с рельсов.

Общее число пострадавших в аварии — 217 человек, погибло 24 человека. Среди пострадавших были россияне из 12 регионов, и граждане 5 других государств: Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

О причинах катастрофы

15 июля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту аварии — «Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следствие выдвинуло несколько причин аварии: неисправность вагонов, неисправность стрелки, проседание полотна. Все они являются техногенными — не связанными с террористическими актами.

О виновных

8 ноября 2015 года суд вынес свой приговор. Он признал виновными старшего дорожного мастера службы пути Валерия Башкатова и его помощника Юрия Гордова. Они имели непосредственное отношение к работам по укладке стрелочного перевода и получили по 5,5 и 6 лет колонии.

Директору по производству компании «Спецтехреконструкция» Анатолию Круглову и заместителю начальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП «Московский метрополитен» Алексею Трофимову суд также дал по 5,5 лет колонии.

С обвиняемых взыскали в общей сложности 15 млн рублей — в пользу пострадавших. Общий ущерб от крушения составил 331 млн 740 тыс. рублей.