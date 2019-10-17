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Жизнь

Жуткая дорога: в Барнауле после трагедии в Саратове сняли видео об опасном пути детей в школу

Жительница Барнаула записала видео и показала жуткую дорогу, по которой дети ежедневно ходят в школу.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

Ролик опубликован в сообщете «Барнаул 22».

«Не так давно случилось большое несчастье в г.Саратов. После этого тема гаражей возле школы взволновала людей во всех социальных сетях. Уже очень много раз по нашей дороге в школу встречались, мягко говоря, не совсем адекватные люди… Я действительно хочу, чтобы вопрос о безопасности по пути в школу был актуальным, так как мы, родители, очень переживаем за своих детей», — отмечает автор видео.

Женщина призывает обратить внимание на это видео.

«Номер школы пока не пишу, но заинтересованным лицам, которые могут хоть как-то исправить эту ситуацию», — добавляет горожанка.

Напомним, убийство девятилетней девочки из Саратова всколыхнуло россиян. Ребенок пропал 9 октября, а спустя два дня ее тело было обнаружено в гаражах в одном из городских районов.

По подозрению в убийстве был задержан 35-летний местный житель. Ранее он уже был судим.

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