Жуткая дорога: в Барнауле после трагедии в Саратове сняли видео об опасном пути детей в школу

Ролик опубликован в сообщете «Барнаул 22».

«Не так давно случилось большое несчастье в г.Саратов. После этого тема гаражей возле школы взволновала людей во всех социальных сетях. Уже очень много раз по нашей дороге в школу встречались, мягко говоря, не совсем адекватные люди… Я действительно хочу, чтобы вопрос о безопасности по пути в школу был актуальным, так как мы, родители, очень переживаем за своих детей», — отмечает автор видео.