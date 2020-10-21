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Жизнь

Жуткое видео из «заваленного трупами подвала» оказалось реальностью барнаульской больницы

В соцсетях появилось видео, которое сняли в подвальном помещении, «заваленном трупами». Многие пользователи подумали, что это очередной пугающий фейк, но, как оказалось, кадры достоверные. Их сняли в барнаульской больнице № 12, где находится ковидный госпиталь, подтвердили в минздраве Алтайского края.

Морг.
Морг.
Михаил Хаустов

На видео мужчина показывает, что тела умерших лежат на каталках и на полу вдоль длинного коридора, в нескольких помещениях.

Все умершие, имеющие в анамнезе ковид, подлежат патологоанатомическому вскрытию, и их количество стало возрастать, поэтому образовалась очередь и задержки, прокомментировал главный патологоанатом Алтайского края Владимир Климачев.

Также не всегда в день выдачи свидетельства о смерти сами родственники успевают забрать тело — кому-то нужно приехать издалека, другие болеют или на самоизоляции. Умершие люди находятся в отделении около трех суток, и только после этого освобождается место.

«Работаем в две смены без выходных и делаем все возможное для того, чтобы ускорить данный процесс», — уверяет Владимир Климачев.

Также он подчеркнул, что ускорились похоронные службы, оформляющие документы и вывозящие тела, которые не могут забрать родственники.

В крае работает восемь патологоанатомических отделений, в которых проводят вскрытие пациентов с коронавирусной инфекцией и с подозрением на нее. Два из них находятся в Барнауле, сообщили в минздраве.

С начала пандемии, по данным на 21 октября, в Алтайском крае умерло 659 пациентов с подтвержденным COVID-19.

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