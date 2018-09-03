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4 сентября
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Зима близко. В Шерегеше и в Горном Алтае выпал снег

3 сентября на горнолыжном курорте Шерегеш пошел снег. Пользователи соцсетей пишут, что это произошло внезапно. Впрочем, снег падал не только вокруг горы Зеленой, но и по другим территориям юга Кемеровской области.

Первый снег в Шерегеше. 3 сентября 2018 года.
Первый снег в Шерегеше. 3 сентября 2018 года.
instagram.com/unexplored.shoria

Напомним, что в 2017 году снег в Шерегеше пошел 8 сентября.

Как сообщают жители Кузбасса, на некоторых трассах Кемеровской области снег шел еще в воскресенье, 2 сентября.

Но тем временем отдельные смелые сибирячки не боятся снега и холодов и фотографируются в Шерегеше в чем мать родила:

Кстати, на Алтае на плато Укок туристы зафиксировали первый снегопад еще 24 августа:

А 30 августа и 1 сентября снег шел на Семинском перевале в Республике Алтай:

По данным горно-алтайских синоптиков, 3 и 4 сентября в горах Алтая возможны осадки в виде мокрого снега.

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