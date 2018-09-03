Зима близко. В Шерегеше и в Горном Алтае выпал снег

Напомним, что в 2017 году снег в Шерегеше пошел 8 сентября.
Как сообщают жители Кузбасса, на некоторых трассах Кемеровской области снег шел еще в воскресенье, 2 сентября.
Но тем временем отдельные смелые сибирячки не боятся снега и холодов и фотографируются в Шерегеше в чем мать родила:
Кстати, на Алтае на плато Укок туристы зафиксировали первый снегопад еще 24 августа:
А 30 августа и 1 сентября снег шел на Семинском перевале в Республике Алтай:
По данным горно-алтайских синоптиков, 3 и 4 сентября в горах Алтая возможны осадки в виде мокрого снега.