Зима близко. Старт отопительного сезона в Алтайском крае оценили на «хорошо»

Отопительный сезон стартовал в Алтайском крае. Его началу предшествовала масштабная работа как в региональном центре, так и в районах. Памятуя о том, что прошлая зима была богата на аварийные ситуации, краевые власти с самого начала подготовки к новому отопительному периоду приняли решение вложить в обновление инфраструктуры беспрецедентный объем средств. Сегодня в профильном краевом ведомстве — министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства — констатируют, что запуск тепла в муниципальных образованиях прошел хорошо. Что касается прогнозов относительно прохождения зимы, то руководитель краевого минстроя Иван Гилев подчеркивает: власти и энергетики должны быть готовы ко всем сценариям.

Тепло в «ускоренном режиме»

В преддверии отопительного сезона перед краем стояла непростая задача — подготовить к зиме более 100 тысяч домов, почти две тысячи котельных, три тысячи километров тепловых сетей, обеспечить нормативный и резервный запас угля.

Работы по подготовке к зиме-2019/20 стартовали весной. Так, уже в середине мая распоряжением краевого правительства был утвержден перечень мероприятий по подготовке к следующему отопительному периоду.

К середине сентября в крае выполнили все основные целевые показатели. В первую очередь, как это и заведено, своевременную подачу теплоносителя необходимо было обеспечить в социальных объектах.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивана Гилева, в данном случае речь идет о 924 детских садах, 1204 школах и 920 больницах.

Иван Гилев. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

«На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что отопительный сезон начался благоприятно. Основной запуск теплоносителя был обеспечен с 1 по 3 октября. То есть период запуска теплоснабжения был очень коротким, тогда как еще в прошлом году этот процесс растянулся на три недели», — подчеркнул глава ведомства.

План паспортизации

При подготовке к этому отопительному сезону, как рассказал министр, перед краем стояла серьезная задача — обеспечить стопроцентное получение муниципальными образованиями паспортов готовности к зиме.

В прошлом году паспорта готовности получили 80% муниципальных образований. Этот показатель превышал средний уровень по Сибирскому федеральному округу (76%). В абсолютном выражении в Алтайском крае паспортизацию не прошло 30 из 148 муниципальных образований.

«В этом году губернатором поставлена задача повысить уровень паспортизации до 100%. Мы пытаемся выполнить эту установку», — подчеркнул Иван Гилев.

Он уточнил, что 22 муниципальным образованиям Алтайского края, которые в прошлом году не получили паспорта готовности к зиме, решением губернатора Виктора Томенко были выделены средства в сумме 52,8 млн рублей.

Эти бюджетные деньги направили на устранение замечаний, которые были выявлены по линии Сибирского управления Ростехнадзора.

Готовность к любым неприятностям

Старт отопительного сезона в Алтайском крае. Анна Зайкова

Что касается прогнозов относительно безаварийного прохождения отопительного сезона, то по этому поводу Иван Гилев отметил, что от рисков в данной сфере не уйти никогда.

«Теплоснабжение — это тема всегда сложно предсказуемая, поэтому мы должны быть готовы ко всему. На данный момент можно говорить о том, что запуск тепла прошел в оптимальном режиме. Работа проведена большая, и практически везде она закончена в срок. Там, где объекты энергетики еще готовят к зиме, это не мешает обеспечению теплоснабжения. В случае же возникновения аварийных ситуаций необходимо быть к ним готовыми и обеспечить их ликвидацию с минимальными неудобствами для граждан», — сказал руководитель минстроя.

По словам министра, только в Барнауле этим летом переложили 30 километров тепловых сетей, а по краю — около 100 километров.

Активная работа проведена и в части обеспечения объектов теплоэнергетики твердым топливом.

«Треть угля мы приобретаем самостоятельно, две трети предприятия покупают своими силами. В итоге на сегодня у нас создан 45-дневный запас топлива, что позволяет говорить о готовности к непредвиденным обстоятельствам», — отметил глава краевого минстроя.

Голые цифры

В рамках летней кампании в Алтайском крае к зиме подготовили 111 851 жилой дом, 1830 котельных, 3250,4 километра тепловых сетей, 14 033,2 километра водопроводных сетей.

Капитальный ремонт проведен на 207 котельных, 93 километрах тепловых и 157 километрах водопроводных сетей.

Утвержденная потребность муниципальных образований Алтайского края в угле для объектов малой теплоэнергетики составляет 642 тысячи тонн. Нормативный запас топлива — 130,7 тысячи тонн. В наличие имеется 132,4 тысячи тонн угля.

Также в крае установлен резервный запас твердого топлива в объеме 51,5 тысячи тонн, который размещается на 14 угольных площадках края. В наличие на данный момент уже есть 26,6 тысячи тонн угля. Поставка остального объема в плановом режиме будет осуществлена в январе-феврале 2020 года.

В сфере водоснабжения в Алтайском крае проведен капремонт (бурение) 86 скважин в 46 населенных пунктах, что позволит улучшить качество водоснабжения более 246 тысяч человек.

Объем финансовых вложений в подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону в 2019 году превышает 4 млрд рублей.