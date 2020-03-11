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11 марта -8°C

Зима еще вернется. Снег и сильный ветер вновь ударят по Алтайскому краю

Период нестабильной погоды со снегом и ветром, который наблюдали жители Алтайского края на минувших трехдневных выходных, сменился солнцем. Однако синоптики ожидают, что в конце текущей недели наш регион вновь ощутит «дыхание зимы».

Снегопад в Барнауле.
Снегопад в Барнауле.
Анна Зайкова.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, с 11 по 13 марта на районы края будет оказывать влияние антициклон.

В эти дни будет наблюдаться спокойная погода без осадков. Ночные температуры будут балансировать в пределах −6…−16 градусов. В предгорьях может быть холоднее — до -19 градусов.

Днем в ближайшие трое суток термометры покажут от -1 до +4 градусов. Ожидается, что 13 марта местами потеплеет до +9 градусов.

Впрочем затем, 14 и 15 марта, согласно предварительному прогнозу, погода начнет меняться.

В регионе вновь ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, усиление ветра, местами возможны метели, на дорогах сильная гололедица.

Как отметила Людмила Сырых, в этом нет ничего удивительного, поскольку март в наших широтах относится еще к холодному времени года.

Верба. Весна в Барнауле.
Верба. Весна в Барнауле.
Анна Зайкова.

Когда в Алтайский край придет настоящая весна

Наступление календарной весны еще не означает, что произошла смена сезона.

В Алтайском крае наступление метеорологической весны знаменуется процессом устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха от отрицательных к положительным значениям.

В нашем регионе такой переход через 0 градусов, как правило, происходит в начале апреля. Для Барнаула средняя дата наступления метеорологической весны — 6 апреля.

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