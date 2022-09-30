Зима наступает на пятки. До -10 обещают в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Днем 30 сентября в регионе будет 0…+5 градусов.
В отдельных районах небольшие, по северу и востоку местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления. Местами появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В ночь на 1 октября в регионе будет −4…+1 градусов, при прояснении до -10 градусов.
Мокрый снег, к утру — туман.
Погода в Барнауле
Днем 30 сентября в краевой столице будет +1…+3 градуса.
Во второй половине дня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер северо-западный, 4−9 м/с.
Ночью будет −3… −1 градус, дождь с мокрым снегом.