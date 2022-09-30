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Жизнь

Зима наступает на пятки. До -10 обещают в Алтайском крае

В ночь на 1 октября в отдельных районах Алтайского края температура воздуха может опуститься до -10. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Снег в алтайском селе. Много снега.
Снег в алтайском селе. Много снега.
altapress.ru

Погода в Алтайском крае

Днем 30 сентября в регионе будет 0…+5 градусов.

В отдельных районах небольшие, по северу и востоку местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможны гололедные явления. Местами появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В ночь на 1 октября в регионе будет −4…+1 градусов, при прояснении до -10 градусов.

Мокрый снег, к утру — туман.

Погода в Барнауле

Днем 30 сентября в краевой столице будет +1…+3 градуса.

Во второй половине дня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западный, 4−9 м/с.

Ночью будет −3… −1 градус, дождь с мокрым снегом.

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