Зима не отпускает. Алтайский край придет к мартовским морозам через снег и сильный ветер

Погода резко изменится в Алтайском крае в четверг, 11 марта — сначала в регионе ожидаются снег и сильный ветер, а затем наступит серьезное похолодание.

На 11 и 12 марта в крае передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.

«В Алтайском крае 11 и 12 марта ожидается усиление ветра местами до 17−22 метров в секунду, снег, мокрый снег, 12 марта по югу временами сильный снег, местами гололедные явления (гололед, налипание мокрого снега), метели. На дорогах сильная гололедица, 12 марта по югу местами снежные заносы. Похолодание», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры 11 марта составят 0…-5 градусов, местами по югу до +5 градусов. В Барнауле будет −1…−3 градуса.

При этом, как рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, уже в пятницу, 12 марта, температуры пойдут вниз и в ночь на субботу местами достигнут отметки в -25 градусов.

Связано это с тем, что районы Алтайского края окажутся под влиянием антициклона.