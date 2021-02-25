Зима не отпускает. Морозы под -40 обрушатся на Алтайский край после снежной бури

Погода под занавес календарной зимы в Алтайском крае в очередной раз удивит своей нестабильностью — жителей региона ждут снегопады и метели, а затем резкое похолодание.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, накануне районы края оказались под влиянием холодных фронтов южного циклона.

В регионе было объявлено штормовое предупреждение, в течение дня 25 февраля в отдельных районах ожидается снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

Ветер юго-западный 11−16 метров в секунду, местами порывы до 18−23 метров.

Морозы. Зима. Барнаул. Михаил Хаустов

К вечеру 25 февраля в регионе с приходом антициклона прогнозируется существенное похолодание. В итоге в ночь на пятницу температура воздуха в крае опустится до −22…−27 градусов, а местами по северу до -33 градусов.

Затем до конца февраля дневные температуры будут балансировать в диапазоне −18…−25 градусов, местами по югу будет теплее — от -10 до -15 градусов.

Ночью же столбики термометров будут опускаться до −27…−32 градусов, а местами возможны температуры вплоть до -38 градусов.