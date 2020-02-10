Зима вернулась. Резкое похолодание обрушится на Алтайский край

Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Алтайском крае. На 10 февраля в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По информации алтайского Гидрометцентра, в понедельник в крае ожидаются мокрый снег с дождем, переходящий в снег. Местами осадки будут сильными. На дорогах гололед, отложения мокрого снега.

Также в крае прогнозируют метели, усиление ветра до 8 метров в секунду.

Температуры воздуха в крае составят 0…-5 градусов, по северу до -12 градусов, в предгорьях будет до +5 градусов. Однако к концу дня температуры резко уйдут вниз.

Напомним, что в последние дни в Алтайском крае установились положительные температуры. В контексте этого резкое похолодание может значительно осложнить дорожную обстановку.