Зимнее чудо: где встретить Деда Мороза и Снегурочку в эти выходные

В программе: красочная шоу-программа, множество развлекательных площадок для всей семьи и подведение итогов краевого конкурса. Начало в 14:00.
Дед Мороз прибудет на сказочных санях к праздничной площадке и подарит много радости и новогоднее настроение всем гостям. На главной сцене зимний волшебник подведет итоги краевого творческого конкурса «Варежки Деда Мороза» и наградит победителей самых запоминающихся работ подарками от партнеров.
На празднике генеральный партнер праздника «Совкомбанк» представит выгодную карту рассрочки и подарит ценные призы самым активным гостям события. Группа компаний «Алгоритм» пригласит веселого Апельсинового мишку и приготовит другие сюрпризы гостям в честь дня рождения Деда Мороза. Компания «Ростелеком» откроет двери в мир цифровых возможностей и проведет настоящий бой валенками. А компания «Меленка» предложит гостям новинку — пельмени «Детские» — и уже полюбившуюся многим «Большую кастрюлю».