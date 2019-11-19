Зимнее чудо: где встретить Деда Мороза и Снегурочку в эти выходные

24 ноября на площадке перед торгово-развлекательным центром «Праздничный» (ул. Балтийская, 16) пройдет большой праздник для барнаульцев и жителей края. Именно здесь будет праздновать свой день рождения главный зимний чародей Алтайского края со своей дочкой.

В программе: красочная шоу-программа, множество развлекательных площадок для всей семьи и подведение итогов краевого конкурса. Начало в 14:00.

День рождения Деда Мороза. Дмитрий Лямзин. День рождения Деда Мороза. Дмитрий Лямзин. День рождения Деда Мороза. Анна Зайкова. День рождения Деда Мороза. Дмитрий Лямзин. День рождения Деда Мороза. Анна Зайкова.

Дед Мороз прибудет на сказочных санях к праздничной площадке и подарит много радости и новогоднее настроение всем гостям. На главной сцене зимний волшебник подведет итоги краевого творческого конкурса «Варежки Деда Мороза» и наградит победителей самых запоминающихся работ подарками от партнеров.

На празднике генеральный партнер праздника «Совкомбанк» представит выгодную карту рассрочки и подарит ценные призы самым активным гостям события. Группа компаний «Алгоритм» пригласит веселого Апельсинового мишку и приготовит другие сюрпризы гостям в честь дня рождения Деда Мороза. Компания «Ростелеком» откроет двери в мир цифровых возможностей и проведет настоящий бой валенками. А компания «Меленка» предложит гостям новинку — пельмени «Детские» — и уже полюбившуюся многим «Большую кастрюлю».

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