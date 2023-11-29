Зимнее вождение. Полезные приемы, которые помогут избежать аварий в холодное время года

С наступлением зимнего периода на дорогах региона значительно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Это объясняется множеством факторов: гололедица, сужение проезжей части, ухудшение видимости, снежные заносы, а также и тем, что водители не успели психологически перестроиться на зимний стиль вождения.

Так, по статистике ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, за девять месяцев 2023 года произошло 77 аварий, на местах которых были выявлены недостатки по зимнему содержанию дорог. В результате таких дорожно-транспортных происшествий погибли пять человек и еще 103 пострадали. В качестве сравнения можно обратиться к аналогичному периоду прошлого года. В регионе было зафиксировано 46 подобных аварий. Они унесли четыре жизни, 61 человек был ранен.

В связи с этим Госавтоинспекция Алтайского края разъяснеет водителям, как избежать аварийно-опасных ситуаций на дороге:

1. Заблаговременно подготовьте свой автомобиль к зиме, а именно установить зимние шины. На первый взгляд, достаточно простой прием, но есть водители, которые им пренебрегают. Использование зимних шин обеспечивает хорошее сцепление с дорожным покрытием, вследствие чего сокращается тормозной путь и улучшается управляемость автомобиля. Кроме того, на одной оси транспортного средства допускается использование шин только с одинаковым рисунком, размерности и конструкции.

2. Соблюдайте скоростной режим. Для избежания трагичных ситуаций на дороге, при выборе скоростного режима учитывайте не только требование дорожных знаков, но и метеорологические условия, так как снег, дождь, туман значительно ухудшают видимость, вследствие чего ориентироваться в транспортной среде становится достаточно тяжело, особенно вне населенного пункта. Кроме того, выбранная скорость, должна обеспечивать возможность постоянного контроля над движением транспортного средства для выполнения правил дорожного движения.

3. Соблюдайте дистанцию. Помните о соблюдении дистанции между транспортными средствами, так как при движении в зимний период тормозной путь значительно увеличивается. Так, например, при скорости 60 км/ч рекомендуется выбирать дистанцию не менее 30 м. Не следует забывать и о боковом интервале, при выборе которого необходимо учитывать как дорожные условия, так и скоростной режим.

4. Избегайте резкого торможения. Если Ваш автомобиль не оснащен системой ABS, то лучше всего применять импульсное торможение — многократное нажимание и отпускание педали тормоза. В случае, если Вы управляете транспортным средством с механической коробкой передач, то можно тормозить постепенно, переходя на пониженную передачу.

5. Выбирайте плавный стиль вождения. При управлении транспортным средством в зимний период настоятельно рекомендуется избегать резких маневров, так как такие действия, совершаемые в гололед и снегопад, неизбежно приводят к потере сцепления с дорожным покрытием, и последующим срывом автомобиля в занос.

6. Не отвлекайтесь на телефонные разговоры, SMS и наушники. Пользоваться смартфоном во время движения зимой вдвойне опасно, так как скользкие дороги и плохая видимость нуждаются в повышенном внимании водителя.

7. Очищайте автомобиль от снега. Многие водители после снегопадов ограничиваются чисткой фар и стекол, игнорируя крышу. Но при нагреве автомобиля нижний слой выпавшего снега начинает подтаивать. Так накопившийся сугроб при торможении может съехать на лобовое стекло и создать аварийную ситуацию.