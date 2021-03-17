Зимние каникулы в разгар лета. Новый год в России захотели перенести на июль

Празднование Нового года и новогодние каникулы в России должны быть перенесены с 1 января на 1 июля, убежден автор петиции на сайте Российской общественной инициативы .

В России в силу ее географического положения не хватает солнечных дней, пишет автор.

«Население страны недополучает витамина D. Страдает здоровье, когда в короткий летний период люди работают в офисах, а в новогодние праздники тоже гробят здоровье», — пишет автор.

Решить эту проблему он предлагает переносом новогодних праздников с января на первые две недели июля. У людей прибавится нужных выходных в теплый период времени, пишет «Росбалт». Это улучшит здоровье населения, в том числе и психическое, считает автор.

Однако ни витамины, не психическое здоровье не вызвали бурного голосования. Только семь человек проголосовали за инициативу. А 118 — против.

Для сведения: в начале лета также будет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня России (12 июня). Дата выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник 14 июня.