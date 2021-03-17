Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Зимние каникулы в разгар лета. Новый год в России захотели перенести на июль

Празднование Нового года и новогодние каникулы в России должны быть перенесены с 1 января на 1 июля, убежден автор петиции на сайте Российской общественной инициативы.

Новый год. Время. Полночь.
Новый год. Время. Полночь.
СС0.

В России в силу ее географического положения не хватает солнечных дней, пишет автор.

«Население страны недополучает витамина D. Страдает здоровье, когда в короткий летний период люди работают в офисах, а в новогодние праздники тоже гробят здоровье», — пишет автор.

Решить эту проблему он предлагает переносом новогодних праздников с января на первые две недели июля. У людей прибавится нужных выходных в теплый период времени, пишет «Росбалт». Это улучшит здоровье населения, в том числе и психическое, считает автор.

Однако ни витамины, не психическое здоровье не вызвали бурного голосования. Только семь человек проголосовали за инициативу. А 118 — против.

Для сведения: в начале лета также будет короткая рабочая неделя из-за празднования Дня России (12 июня). Дата выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник 14 июня.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость