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Жизнь

Зимой россиян ждут погодные рекорды и аномальные осадки из-за климата «нервозного»

Руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков рассказал радио Sputnik, стоит ли ждать холодной зимы после жаркого лета.

Снег. Зима. Мороз.
Снег. Зима. Мороз.
Михаил Хаустов

Яблоков отметил, что прогнозировать погоду с каждым годом становится все сложнее, поскольку изменение климата вносит коррективы в атмосферные процессы.

По его словам, неточность метеорологов в последнее время — это не их вина, поскольку они сталкиваются с большими трудностями.

«Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что раньше погодные аномалии встречались гораздо реже, а предстоящей зимой вероятность аномалий весьма велика.

«Мы можем ожидать и классическую зиму — снежную, холодную, как это было в начале этого года и в конце прошлого, и аномальные осадки, которые все чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие, как это было зимой 2019−2020 годов», — предсказал Яблоков.

Из-за общей «нервозности» климата зимой россияне могут также столкнуться с температурными рекордами и далеким от нормы количеством осадков.

«Скорее всего, мы увидим новые рекорды как в сторону холода и осадков, так и в сторону бесснежья», — подытожил климатолог.

Ранее altapress.ru рассказал, какой будет зима в Алтайском крае.

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