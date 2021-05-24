Злой барнаулец скинул пепельницу с балкона и повредил дорогой автомобиль

Вечером 23 мая необычный инцидент произошел в Барнауле на ул. Пролетарской. Возле высотного дома был обнаружен поврежденным Lexus с разбитым лобовым стеклом.

Выяснилось, что повреждение авто — дело рук одного из жителей этого дома. Он выбросил пепельницу с балкона и она прилетела прямиком на крышу черной иномарке. Об сообщил паблик «Инцидент. Барнаул».

Комментаторы возмущены поступком виновника происшествия. Дело вовсе не в том, что владельцу Lexus теперь придется серьезно раскошелиться. Пепельница могла попасть на голову играющим во дворе детям или случайному прохожему.

Пепельницу проделала в заднем стекле Lexus внушительную дыру. ИНцидент. Барнаул

Пока нет информации о том, с какого именно балкона пепельница приземлилась на авто.

«Видимо, пепельницы не было в дополнительной комплектации. Заклей скотчем и катайся дальше», — иронизируют автомобилисты со стажем.