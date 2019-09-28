Знак дьявола: составлена карта охоты на ведьм

Исследователи подготовили интерактивную карту на основе дел 3141 человека, обвиненных в колдовстве в Шотландии в XVI-XVII веках.

Сожжение ведьм у замка Рейнштейн (близ г. Бланкенбург), 1555 г.

Карта отражает результаты многолетнего проекта, участники которого исследовали документы процессов над ведьмами и колдунами.

Там отмечены места проживания обвиняемых лиц, места заключения, суда и казни. В числе особых — пункты, где действовал печально знаменитый охотник на ведьм Джон Кинкейд, который путешествовал по стране и выискивал людей, отмеченных «знаком дьявола».

Ученые установили, что между 1590 и 1727 годами в Шотландии наблюдались четыре крупные волны охоты на ведьм.

Общее число жертв составляет не менее 4000. Большинство казненных — женщины, пишет polit.ru.

Вера короля

Охота на ведьм началась в Шотландии после принятия закона о ведовстве в 1563 году. Поводом для расследования становились доносы соседей.

Усилению антиколдовской истерии способствовал король Шотландии Яков VI. Он искренне верил в существование ведьм. Так, король был убежден, что ведьмы пытались потопить корабль, на котором он плыл.

Для этого они якобы бросали в воду предварительно окрещенного кота, привязав к его лапам конечности мертвецов.

По «монаршему обвинению» несколько человек приговорили к сожжению. ,

Антиколдовской закон в Шотландии отменили в 1736 году.

Последние жертвы

Последней жертвой охоты на ведьм в Шотландии стала Дженет Хорн в 1727 году.

Последней казненной в Европе за колдовство считается Анна Гельди, казненная в Швейцарии в 1782 году. Она под пытками созналась в колдовстве, однако официально она была приговорена к смерти за отравление.

В 1836 году в Сопоте (Польша) была утоплена во время пытками водой обвиненная в колдовстве вдова рыбака Кристина Сейнова.

Мнение историков

По мнению историков, в конце XVI века число процессов над ведьмами резко выросло из-за экономического кризиса, голода и роста социальной напряженности, что было вызвано увеличением численности населения и долговременным ухудшением климата в течение этого века, наряду с революцией цен.

Неурожаи, войны, эпидемии чумы и сифилиса порождали отчаяние и панику и усиливали склонность людей искать тайную причину этих несчастий.

Современность

Как фразеологизм «охота на ведьм» означает доведённое до абсурда преследование инакомыслящих, дискредитацию каких-либо социальных групп по неразумным мотивам.