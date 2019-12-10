Знамение Пресвятой Богородицы 2019: правила и запреты праздника

10 декабря православная церковь установила праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение». Рассказываем о церковных и народных обычаях праздника.

Знамение Божией Матери 2019

«Знамение» — один из первых иконописных образов Богородицы. Изображение относится к IV веку, сообщается на сайте Московского патриархата.

На иконе «Знамение» Богородица поднимает руки в молитве. У нее на груди на фоне крупной сферы изображен благословляющий Сын Божий, Иисус Христос.

В России иконы такого типа появились в XI-XII веках. Их прозвали «Знамение» после чудесного знака от образа, который находился в Новгороде.

Богоматерь Знамение. 2005. Дерево , левкас , акрил. Владимир Тимуш

В 1170 году войска русских удельных князей под предводительством Андрея Боголюбского подошли к стенам Великого Новгорода. Жители города дни и ночи молились Богу и просили защитить их.

На третью ночь архиепископ Новгородский Илия во время молитвы услышал голос, который повелел взять икону Богородицы из церкви Святого Спаса и «постави ю на острог противу ратных».

Архиепископ послушался. Он совершил молебен и в присутствии молящихся горожан вознес икону на городскую стену. Когда несли образ, осаждающие выпустили в крестный ход много стрел. Одна из них попала в икону, в лик Богородицы. По преданию, из ее глаз потекли слезы.

Тогда на врагов напал ужас: они стали биться друг с другом, а воины Новгорода бросились в бой и победили.

Церковь. Храм. Православие СС0

Народные традиции 10 декабря

В праздник Знамения на Руси надеялись увидеть судьбоносные знаки, или хотя бы приметы на погоду. Люди всматривались к небо, наблюдали за полетом птиц и поведением зверей, слушали ветер и следили за облаками, уточняет calend.ru.

Народные приметы 10 декабря

Яркие звезды на ночном небе 10 декабря сулят мороз , а тусклые — оттепель.

а тусклые — оттепель. Из трубы дым идет столбом — к морозам , стелется — к потеплению , пишет primetytut.ru.

стелется — к потеплению пишет primetytut.ru. Багряная заря 10 декабря — к сильным ветрам.

Шум леса и дружное чириканье воробьев предвещают тепло.

Церковь. Религия. Кадило СС0

Что нельзя делать 10 декабря по церковным правилам

Идет Рождественский пост. В этот период постящиеся отказываются от яиц, молочных и мясных продуктов. Рыбу можно есть по субботам, воскресеньям и великим праздникам, пишет pravmir.ru.

Других особенных церковных запретов, связанных с празднованием Знамения, нет.