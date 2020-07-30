Знаменитая телеведущая рассказала о пережитом изнасиловании

Модель, блогер и телеведущая Алена Водонаева призналась, что в 14 лет стала жертвой сексуальной насилия. Об этом она рассказала в документальном фильме, опубликованном на видеоплатформе Premier, пишет РИА Новости.

Водонаева рассказала, что она стояла на автобусной остановке в Тюмени, когда к ней подошел незнакомец и предложил подвезти. Мужчина был в костюме, приятно выглядел и был вежлив. Девушка села к нему в машину, однако в какой-то момент осознала, что ее везут в незнакомое место.

«Я поняла, что лучше сейчас повести себя тихо, правильно, делать все, что он скажет, чтобы вернуться домой живой. Мало ли что, вдруг он какой-то больной и хочет меня расчленить?» — сказал Водонаева.

Она отметила, что очень боялась за свою жизнь, добавив, что одну из ее подруг детства изнасиловали и убили. Поэтому она не стала сопротивляться.

После случившегося преступник отвез ее к месту, где они встретились. Водонаева побоялась рассказывать родителям о произошедшем.

«Будет хорошо, если у кого-то будет хватать смелости рассказывать об этом. <…> То, что я сейчас ее рассказала, — это уже большое дело для других», — считает она. По мнению модели, такие истории должны научить молодых родителей больше внимания уделять своим детям, не отпускать их одних даже гулять во двор.