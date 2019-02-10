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Жизнь

Знаменитый алтайский пенсионер #безсолидоедаем стал героем игры для смартфонов

Прославившийся на всю страну бийчанин Вячеслав Степанович, обматеривший городскую елку, стал героем про елочку и маленькую пенсию, пишет «Бийский рабочий».

Пенсионер в Бийске.
Пенсионер в Бийске.
Скрин с видео.

Игрокам предлагается выбрать елку, нарядить ее по своему вкусу, а потом узнать «мнение деда». Это мнение — нарезка из фраз, которыми Вячеслав Степанович описывал свою жизнь в знаменитом ролике.

Разработчики игры — компания из Воронежа. В аннотации к игре они указали, что в ней есть музыка, красочный дизайн и много разных вещей. Также в игре есть соль, «но она дорогая, так что играй без соли, если ты не бизнесмен и у тебя есть два высших образования».

Игра про бийского пенсионера и елочку.
Игра про бийского пенсионера и елочку.
Скрин со смартфона.

Ранее новосибирский магазин футболок выпустил партию одежды «по мотивам» высказывания бийского пенсионера. Свитшоты и футболки #безсоли разъезжаются по всей стране. 20% от выручки предприниматели передали бийчанину.

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