Знаменитый алтайский пенсионер #безсолидоедаем стал героем игры для смартфонов

Прославившийся на всю страну бийчанин Вячеслав Степанович, обматеривший городскую елку, стал героем про елочку и маленькую пенсию, пишет «Бийский рабочий».

Игрокам предлагается выбрать елку, нарядить ее по своему вкусу, а потом узнать «мнение деда». Это мнение — нарезка из фраз, которыми Вячеслав Степанович описывал свою жизнь в знаменитом ролике.

Разработчики игры — компания из Воронежа. В аннотации к игре они указали, что в ней есть музыка, красочный дизайн и много разных вещей. Также в игре есть соль, «но она дорогая, так что играй без соли, если ты не бизнесмен и у тебя есть два высших образования».

Игра про бийского пенсионера и елочку. Скрин со смартфона.

Ранее новосибирский магазин футболок выпустил партию одежды «по мотивам» высказывания бийского пенсионера. Свитшоты и футболки #безсоли разъезжаются по всей стране. 20% от выручки предприниматели передали бийчанину.