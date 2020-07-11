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Жизнь

Знаменитый музей в Турции превратили в мечеть. РПЦ против

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора-музея Святой Софии в мечеть. Теперь там будут проводить богослужения, сообщают «Известия».

Собор Святой Софии в Турции
Собор Святой Софии в Турции
СС0

Музеем собор стал в 1934 году по решению Совета министров. Теперь он вновь является священным местом, закрытым от посторонних глаз.

От этого решения Эрдогана отговаривали ЮНЕСКО. В организации отметили, что для изменений подобного рода государству для начала нужно уведомить ЮНЕСКО и в случае необходимости попросить проверку у Комитета всемирного наследия.

Против также выступил госсекретарь США Майк Помпео. По его мнению, музей долгие годы выступал в качестве моста между культурой и традициями.

«Мы призываем власти Турции оставить собор Святой Софии музеем. Это продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией, и многоликую историю турецкого государства», — отметил глава американской дипломатии. По его мнению, все желающие должны иметь доступ в собор.

Патриарх Кирилл тоже призывал не обращать Софийский собор в мечеть, поскольку храм был построен в VI веке в честь Христа Спасителя, и он много значит для всего православия и Русской церкви.

«Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение — в христианскую цивилизацию», — говоритсяв официальном сообщении патриарха турецкому правительству.

Верховный священнослужитель также отметил, что «для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня» и «угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации».

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