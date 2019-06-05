Знаменитый ракетный комплекс «Ярс» установят под Барнаулом

Ракетный комплекс «Ярс» привезут на боевое дежурство в ЗАТО Сибирский, пишет «Интерфакс» со ссылкой на командующего РВСН генерала-полковника Сергея Каракаева. До конца 2019 года российские ракетчики получат свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Три ракетных полка с подвижными комплексами «Ярс», которые зовут гордостью российских ракетчиков, и один с комплексом «Авангард» отправят на дежурство в регионы. «Ярсы» разместят в ракетных подразделениях Барнаула, Иркутска и Йошкар-Олы. «Авангард» встанет на дежурство в Ясненском ракетном соединении.

Кроме того, РВСН получат до конца года также более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

«Доля современного вооружения будет доведена до 76%, — добавил Каракаев. Это придаст группировке ракетных войск стратегического назначения России новые возможности по решению задач ядерного сдерживания, уверен он.

В РВСН меняют мобильную группировку с ракетного комплекса «Тополь» на «Ярс». Эти ракеты способны поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащены разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения. Комплекс имеет высочайшую маневренность и повышенную живучесть.

Ранее сообщалось, что уже в 2019 году в Алтайском крае развернут новейшие ЗРК «Бук-М3», способные сбивать почти любые крылатые ракеты.