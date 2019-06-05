Знаменитый ракетный комплекс «Ярс» установят под Барнаулом

Три ракетных полка с подвижными комплексами «Ярс», которые зовут гордостью российских ракетчиков, и один с комплексом «Авангард» отправят на дежурство в регионы. «Ярсы» разместят в ракетных подразделениях Барнаула, Иркутска и Йошкар-Олы. «Авангард» встанет на дежурство в Ясненском ракетном соединении.
Кроме того, РВСН получат до конца года также более 30 межконтинентальных баллистических ракет.
«Доля современного вооружения будет доведена до 76%, — добавил Каракаев. Это придаст группировке ракетных войск стратегического назначения России новые возможности по решению задач ядерного сдерживания, уверен он.
В РВСН меняют мобильную группировку с ракетного комплекса «Тополь» на «Ярс». Эти ракеты способны поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащены разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения. Комплекс имеет высочайшую маневренность и повышенную живучесть.
Ранее сообщалось, что уже в 2019 году в Алтайском крае развернут новейшие ЗРК «Бук-М3», способные сбивать почти любые крылатые ракеты.