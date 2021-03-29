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Жизнь

Знаменитый яблоневый сад на Алтае обглодали лошади

В Республике Алтай лошади обглодали заповедный яблоневый сад в селе Яйлю на берегу Телецкого озера, написал бывший инспектор Алтайского государственного заповедника Сергей Усик на своей странице в Fcebook.

Яблоневый сад в Яйлю.
Яблоневый сад в Яйлю.
altzapovednik.ru

«Вот как выглядит реальная картинка яйлюнских садов на сегодня. Обглоданные яблони. Фото получил от жителя поселка Яйлю. Человек по понятным причинам пожелал не назвать его имени», — написал Усик.

Яблоневый сад в Яйлю.
Яблоневый сад в Яйлю.
Сергей Усик в Facebook

К сожалению, спасти яблони уже нельзя, добавил он, отвечая на вопросы в комментариях.

«Было в поселке все и для людей и для лошадей. У них была конюшня, загон и достаточно корма. Сейчас лошади отданы сами себе, конюшню разобрали, а вместо новой построили домики для туристов. Лошади голодные, некоторые животные, говорят, ходят худые», — написала под постом одна из участниц обсуждения.

Сергей Усик подтвердил, что многие стали держать лошадей на продажу, но сена в зиму не готовят в расчете, что кони сами найдут пропитание.

«А эта зима выдалась многоснежной. Вот они и ломанулись все в сад», отметил он.

Яблоневый сад

В 1937 году в Яйлю по инициативе директора заповедника И. В. Ливанова на площади в 0,5 га высадили первые деревья яблоневого сада.

Яблоневый сад в Яйлю.
Яблоневый сад в Яйлю.
altzapovednik.ru

В 90-е годы в Яйлинском саду установили памятник первым садоводам Телецкого озера — крест с тремя яблоками. Каждое из них символизирует одного из основателей садоводства — это Михаил Лисавенко, Дмитрий Рачкин и Николай Смирнов.

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