5 знаменитостей, которые рано стали бабушками

28 октября — День бабушек и дедушек в России. В этот праздник принято поздравлять старших членов семьи. Однако далеко все нянчат внуков в глубокой старости. Altapress.ru собрал несколько звезд, которые рано стали бабушками.

Наргиз Закирова

В 2014 году 24-летняя дочь певицы Сабина родила сына, которого назвали Ноем. Наргиз стала бабушкой в 43 года, пишет woman.ru. По словам певицы, статус молодой бабушки никак не повлияет на ее образ жизни и привычные экстравагантные наряды.

Алла Пугачева

Певица стала бабушкой, когда ее дочь Кристина Орбакайте родила сына Никиту от брака с певцом Владимиром Пресняковым-младшим. На тот момент Пугачевой было 42 года. Сейчас у нее три внука. После Никиты ее дочь родила мальчика Дени и девочку Клавдию, пишет «Комсомольская правда».

Алла Пугачева. www.instagram.com/maxgalkinru

София Ротару

В 1994 году у 23-летнего сына певицы Руслана Евдокименко родился первенец — Анатолий. На тот момент Софии Ротару было 46 лет. Позже певица во второй раз стала бабушкой — на свет появилась внучка София. В интервью каналу 7дней.ru Ротару рассказала, что внуки не называют ее бабушкой, а обращаются по имени.

София Ротару. sofiarotaru.com

Ирина Аллегрова

Она стала бабушкой в 43 года. В 1995 году единственная дочь звезды Лала родила сына Александра, которого назвали в честь отца Ирины — режиссера и заслуженного артиста РСФСР Александра Саркисова-Аллегрова. Певица балует внука не только песнями, но вкусными блюдами, пишет 7дней.ru.

Ирина Аллегрова. www.instagram.com/irinaallegrovaofficial

Арина Шарапова

Телеведущая стала бабушкой в 45 лет. В 2006 году у ее сына Данилы родился сын — Никита. Через три года у телеведущей появился второй внук — Степан. Как отмечает wday.ru, телеведущая проводит с внуками почти каждые выходные.