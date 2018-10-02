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2 октября
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69-летняя Пугачева впечатлила поклонников необычайно стройной фигурой

Российская певица Алла Пугачева произвела впечатление на своих фанатов необычайно стройной фигурой. Снимок постройневшей певицы опубликовал в своем Instagram ее муж, комик и телеведущий Максим Галкин, сообщает 24smi.ru.

Алла Пугачева, октябрь 2018 года.
Алла Пугачева, октябрь 2018 года.
Instagram Максима Галкина.

Комментируя фотографию Пугачевой, Максим Галкин написал в соцсети: «Моя красотка на репетицию собралась»! Комментарии ее фанатов, в общем, тоже соответствующие — все восхищаются ее умением сохранять себя в форм и интересно одеваться.

«Браво, Алла!!! Нет предела совершенству! Чем старше… тем моложе! Мой лозунг по жизни!"
«Красотуля конечно. Завидуйте молча» и т.п.

А особенно они обратили внимание на ее стройные ноги. Надо сказать, что Галкин уже не первый раз публикует фото необычайно постройневшей и похорошевшей супруги, но это фото вызвало особенные восторги.

Максим Галкин — пятый муж Аллы Пугачевой. Они поженились в сентябре 2011 года. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Елизавету и сын Гарри. Малыши родились от суррогатной матери через два года после свадьбы.

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