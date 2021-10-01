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Жизнь

Знаменосца и российского олимпийского чемпиона сняли с самолета

При пересадке в Амстердаме двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева сняли с самолета, сообщает «Матч ТВ«.

В самолете.
В самолете.
СС0

Садулаев в составе сборной России направлялся на чемпионат мира, который проходит в Норвегии.

Борец, а также главный тренер национальной команды Дзамболат Тедеев и еще три спортсмена были сняты с рейса за нарушение масочного режима.

Члены сборной России были вынуждены отложить вылет в Осло. Они направились в столицу Норвегии только утром 1 октября. Первые схватки в рамках мирового первенства намечены на 2 октября, пишет Lenta.ru. Турнир продлится до 8 октября.

Садулаев завоевывал золото на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио. На Играх-2020 борец выступил знаменоносцем национальной команды.

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