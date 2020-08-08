Зной и грозы. Жара в Алтайском крае приближается к своему пику

Согласно данным алтайского ЦГМС, днем 8 августа регионе будет +27…+32 градуса. В предгорьях местами небольшие дожди, грозы.
Ветер северо-восточный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле будет преимущественно без осадков. Температура в краевой столице составит +27…+29 градусов. Ветер северо-восточный, 4−9 метров в секунду.
Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых рассказала altapress.ru о том, что на выходных и в начале новой рабочей недели аномальная жара в регионе достигнет своего пика.
Местами по региону температура будет достигать +35 градусов.