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Жизнь

Зной и грозы. Жара в Алтайском крае приближается к своему пику

Выходные в Алтайском крае пройдут под знаком жаркой погоды. Местами в регионе ожидаются грозы.

Жара.
Жара.
Михаил Хаустов

Согласно данным алтайского ЦГМС, днем 8 августа регионе будет +27…+32 градуса. В предгорьях местами небольшие дожди, грозы.

Ветер северо-восточный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков. Температура в краевой столице составит +27…+29 градусов. Ветер северо-восточный, 4−9 метров в секунду.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых рассказала altapress.ru о том, что на выходных и в начале новой рабочей недели аномальная жара в регионе достигнет своего пика.

Местами по региону температура будет достигать +35 градусов.

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