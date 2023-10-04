4 октября
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Жизнь

Золотая осень продолжается. Ясная погода прогреет солнышком жителей Алтайского края

Прогноз резко изменил свои направления и теперь вместо холодной снежной погоды жителей Алтайского края пригреет солнце.

Осень. Ясная погода.
Осень. Ясная погода.
Анна Зайкова.

Так, 10 октября столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла. Можно смело выходить на улицу и собирать последние грибы и гербарий.

Кому собирать плоды и листья не по душе, советуем прогуляться по осенним улицам и выловить последние теплые лучики.

Осадки ожидаются только 14 октября. Однако они будут умеренными.

До минуса температура опуститься только 22 октября. Днем же будет ноль градусов.

Ранее мощная магнитная буря 3 октября 2023. Землю ждет усиление возмущений на Солнце до четырех баллов.

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