Золотые звезды на груди. Как три пилота из Алтайского края стали дважды Героями Советского Союза

В годы Великой Отечественной войны трое мужчин из Алтайского края получили по два ордена «Золотая Звезда»: эту награду вручали героям Советского Союза. Все трое были летчиками. Накануне Дня защитника Отечества altapress.ru рассказывает три истории подвига.

Штурмовик с забинтованной рукой

Михаилу Одинцову в начале войны было около 20 лет. Он родился не в Алтайском крае, но с 1920 по 1935 жил в Барнауле, сообщает altairegion22.ru.

На фронт юноша попал в июне 1941-го. Первый боевой вылет Михаила был 23 июня — на следующий день после начала войны.

В одном из боев летчик и его штурман получили раны. Экипаж бы вынужден посадить самолет, при посадке оба получили тяжелые травмы. Михаил Одинцов 7 месяцев провел в госпитале. Военно-медицинская комиссия сделала вывод о его негодности к летной службе и временной негодности к строевой службе вообще. Однако юноша не послушал врачей: самовольно явился в свой полк и больше года летал, бинтуя руку.

За время войны Михаил Одинцов сбил в воздушных боях 14 самолетов противника. Это наивысшее достижение среди летчиков-штурмовиков. К концу войны он совершил 215 боевых вылетов и завершил войну в звании гвардии майора.

Дважды Герой Советского Союза. Скончался в 2011 году.

Редкие снимки войны. camera.mil.ru

Командир истребителей

Степан Супрун родился в 1907 году. Детство провел на Алтае — в селе Вострово (Волчихинский район).

В 1939—1940 летчик командовал группой истребителей в боях с японскими захватчиками в Китае. В мае 1940 получил первое звание Героя Советского Союза.

Как и Михаил Одинцов, на фронтах Великой Отечественной войны Степан Супрун находился с июня 1941 года. Он был подполковником, командовал истребительным авиационным полком на Западном фронте. Погиб 4 июля 1941 года в воздушном бою с самолетами противника.

Вторым орденом его наградили посмертно.

Редкие снимки войны. camera.mil.ru

«Воздушный снайпер»

Павел Плотников родился в крестьянской семье в селе Гоньба. Закончил школу в Барнауле, работал электрослесарем на вагоноремонтном заводе.

К началу войны Павлу был 21 год. Юноша служил в Красной армии и окончил Новосибирскую военную авиационную школу пилотов.

С октября 1941 года летчик участвовал в боях. Он был лётчиком, затем командиром звена и эскадрильи. Участвовал в боях на Южном, Закавказском, Воронежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в обороне Донбасса, в боях на Дону, на Кавказе, в битве под Курском, освобождал Украину, Польшу, участвовал во взятии Берлина.

Павел Плотников altapress.ru

Летчик в совершенстве владел техникой пилотирования в любых метеоусловиях. Командование характеризовало его как «воздушного снайпера» и «воздушного разведчика».

Всего за годы войны Павел Плотников совершил 343 боевых вылета. Он уничтожил 7 вражеских эшелонов, 3 железнодорожных моста, свыше 250 автомашин.

После Победы Павел Плотников продолжил службу и дослужился до генерал-майора авиации. У него много орденов и медалей. В 1953 году на площади Свободы в Барнауле в честь него установили бронзовый бюст Героя.

Умер в 2000 году.