Штурм Зоны 51: когда он будет и почему миллионы людей думают найти там пришельцев

Что такое Зона 51
Зону 51 (Area 51) называют самой секретной военной базой в мире, пишет ria.ru. Она принадлежит США и расположена в 130 километрах от Лас-Вегаса, на берегу высохшего озера Грум-Лейк.
Военную базу ВВС США «Зона 51» построили в 1955 году. Однако власти официально признали ее существование только в 2013 году.
Зачем нужен штурм Зоны 51
По официальной информации, Зона 51 предназначена для испытания прототипов летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения. А по неофициальной — там содержат инопланетян, хранят следы контактов с внеземными цивилизациями, проводят опыты и т.д.
«Зона 51» — культовое место для сторонников конспирологических теорий, пишет aif.ru.
Что известно о штурме Зоны 51
В участники штурма Зоны 51 «записались» около 2 млн пользователей Facebook. Согласно их планам, если собраться большой толпой у базы и просто начать бежать, военные не смогут остановить всех желающих узнать секреты Зоны 51. Штурм намечен на 20 сентября, пишет tjournal.ru.
Вашингтон отнесся к этой затее вполне серьезно. Представитель ВВС Лора Макэндрюс выступила с заявлением:
«Это действующий полигон для учений ВВС США. Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы», — сказала она изданию Washington Post.
Что будет, если штурм Зоны 51 состоится
Ничего хорошего. TJ приводит несколько доводов в пользу того, что мему лучше оставаться просто мемом.
Во-первых, чтобы добраться до Зоны 51 от Лас-Вегаса, нужно ехать по пустыне около 3,5 часов. Причем это не одно здание под охраной, а огромная территория, по которой разбросаны полигоны, учебные центры и прочее. Над Зоной 51 установлена бесполетная зона: там не работают сотовая связь и GPS.
Во-вторых, территорию серьезно охраняют. «Людям в камуфляже» разрешено в случае необходимости применять оружие. Нарушителей территории по законодательству могут оштрафовать на 5 тысяч долларов, посадить в тюрьму на год или просто застрелить.
И в-третьих, военным США известно о «грядущем» штурме Зоны 51. И они будут готовы встретить любое количество «гостей» и защитить свои секреты.