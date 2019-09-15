Штурм Зоны 51: когда он будет и почему миллионы людей думают найти там пришельцев

Штурм Зоны 51 — главная интернет-активность лета 2019 года. То, что затевалось как шутка, заставило всерьез опасаться правительство США и рискует вот-вот выйти из-под контроля. Рассказываем, что такое Зона 51, почему все мечтают туда попасть и на какое число запланировано ее взятие.

Что такое Зона 51

Зону 51 (Area 51) называют самой секретной военной базой в мире, пишет ria.ru. Она принадлежит США и расположена в 130 километрах от Лас-Вегаса, на берегу высохшего озера Грум-Лейк.

Военную базу ВВС США «Зона 51» построили в 1955 году. Однако власти официально признали ее существование только в 2013 году.

Совершенно секретно СС0

Зачем нужен штурм Зоны 51

По официальной информации, Зона 51 предназначена для испытания прототипов летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения. А по неофициальной — там содержат инопланетян, хранят следы контактов с внеземными цивилизациями, проводят опыты и т.д.

«Зона 51» — культовое место для сторонников конспирологических теорий, пишет aif.ru.

Пришелец. Инопланетянин СС0

Что известно о штурме Зоны 51

В участники штурма Зоны 51 «записались» около 2 млн пользователей Facebook. Согласно их планам, если собраться большой толпой у базы и просто начать бежать, военные не смогут остановить всех желающих узнать секреты Зоны 51. Штурм намечен на 20 сентября, пишет tjournal.ru.

Вашингтон отнесся к этой затее вполне серьезно. Представитель ВВС Лора Макэндрюс выступила с заявлением:

«Это действующий полигон для учений ВВС США. Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы», — сказала она изданию Washington Post.

Запретная зона. Колючая проволока СС0

Что будет , если штурм Зоны 51 состоится

Ничего хорошего. TJ приводит несколько доводов в пользу того, что мему лучше оставаться просто мемом.

Во-первых, чтобы добраться до Зоны 51 от Лас-Вегаса, нужно ехать по пустыне около 3,5 часов. Причем это не одно здание под охраной, а огромная территория, по которой разбросаны полигоны, учебные центры и прочее. Над Зоной 51 установлена бесполетная зона: там не работают сотовая связь и GPS.

Во-вторых, территорию серьезно охраняют. «Людям в камуфляже» разрешено в случае необходимости применять оружие. Нарушителей территории по законодательству могут оштрафовать на 5 тысяч долларов, посадить в тюрьму на год или просто застрелить.

И в-третьих, военным США известно о «грядущем» штурме Зоны 51. И они будут готовы встретить любое количество «гостей» и защитить свои секреты.