Зона сверхнизких скоростей: гигантские структуры в глубинах Земли обнаружили исследователи

Исследователи изучили данные сейсмических волн и выявили гигантские структуры на глубине 2900 километров под поверхностью Земли.

Они находятся на границе между расплавленным ядром и твердой мантией, сообщает New Scientist.

Анализируя данные сотен мощных землетрясений, ученые обнаружили новую структуру под вулканическими Маркизскими островами в южной части Тихого океана.

Эта структура известна как зона сверхнизких скоростей (ULV), имеет диаметр около 1000 километров и толщину 25 километров.

Загадочный состав

Эти структуры называются ULV, потому что сейсмические волны проходят через них с более медленными скоростями, но из чего они состоят, до сих пор остается загадкой.

Они могут быть химически отличными от ядра железоникелевого сплава Земли и мантии силикатных пород или иметь различные тепловые свойства, пишет bfm.ru.

Исследователи обнаружили эту структуру при анализе 7000 записей сейсмической активности от толчков, произошедших вокруг бассейна Тихого океана в период с 1990 по 2018 год.