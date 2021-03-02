Zoom не заменит живого общения. Как прошло долгожданное заседание «Мужского клуба» после перерыва на самоизоляцию

Инвестиционная деятельность, новые автомобили и собственное здоровье — такими были главные темы очередного заседания «Мужского клуба». Встреча единомышленников состоялась после длительного перерыва 26 февраля при организационном участии ИД «Алтапресс».

Участникам клуба наконец-то удалось собраться вместе, пообщаться вживую, погулять по лесу и подышать свежим воздухом — в чем особая заслуга загородного комплекса «Золотая подкова», который заботливо встретил гостей. Но деловая часть программы все-таки была соблюдена.

Тренды инвестирования

Начали заседание по-деловому и о важном. Директор барнаульского офиса Private Banking банка «Открытие» Анжела Сергеева рассказала, как в сегодняшних реалиях увеличить собственные доходы: инвестировать, учитывая особенности рынков и высокие риски таких инструментов. Но главный вопрос — во что именно вкладывать личные финансы?

Первый инвестиционный тренд — кибербезопасность. «Нужно инвестировать не только в те компании, которые создают программную защиту, — подчеркивает Сергеева, — но и в те, что уже защищают свои данные и данные клиентов».

Такую бизнес-идею банк «Открытие» начал реализовывать только в начале января этого года, но первые клиенты уже собирают прибыль от 5 до 12% в долларах США, рассказала Анжела.

Второй тренд — зеленые технологии. В «Открытии» подчеркивают — будущее за теми компаниями, которые создают системы энергосбережения, или альтернативной энергетики. Этот инвестиционный проект банк запустил в декабре, результативность инвестирования составила от 23% до 40%.

Третий тренд — литий. Анжела Сергеева напомнила: с каждым годом растет спрос на электрокары. Правда, вкладываться в их производство уже поздно, а вот в сырье — в самый раз. Ключевой элемент электроавтомобиля — литий-ионный аккумулятор. А он, как несложно догадаться, изготавливается из лития.

Долгожданное заседание «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин.

Анжела Сергеева,

директор барнаульского офиса Private Banking банка:

Инвестировав в литий, наши клиенты уже имеют доходность от 6% до 15%.

Умные мысли в светлые головы

Далее членов «Мужского клуба» ожидало еще несколько увлекательных выступлений, но для начала им предложили по-хорошему зарядиться и размяться интеллектуально.

Каждому столу предлагалась цитата известной личности, задача команды была отгадать, кому она принадлежит.

Долгожданное заседание «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин.

Вот лишь некоторые изречения:

«Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов». Джон Дэвисон Рокфеллер. «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя». Губернатор Виктор Томенко. «Любое совещание нужно заканчивать двумя вопросами: „Что нужно сделать?“ и „Кто это сделает?“. Иначе время будет потрачено зря». Издатель Ларри Кинг. «На самом деле на фермерских рынках 99% мяса крупных холдингов. Закоптили тушку чуть-чуть паяльной лампой и кричат: „Фермерская курочка“. Да она также в инкубаторе выросла!» Александр Ракшин.

Джона Рокфеллера и Виктора Томенко отгадали сразу. Цитату Ларри Кинга бизнесмены не смогли определить даже с подсказкой. Но чаще всего упоминали Александра Ракшина, гости присваивали ему слова, которых он не говорил, что, впрочем, развеселило публику. Особенно когда фамилия алтайского бизнесмена прозвучала в третий раз.

Специальная терапия

Но самое главное сегодня — это безопасность и профилактика здоровья. «Мужской клуб» не мог обойти стороной столь актуальную тему и пригласил двух медиков.

Первым выступил заместитель главного врача комплекса «Курорт Белокуриха» Игорь Жиляков. Спикер подчеркнул, что его компания разработала собственные методы реабилитации после коронавируса.

Долгожданное заседание «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин.

По словам Жилякова, доказательная медицина выделяет лишь три вида эффективных лечебных мероприятий — ЛФК, дыхательная гимнастика и комплексное лечение. Последним как раз и занимаются специалисты-медики из Белокурихи.



Жиляков рекомендует отнестись к реабилитации серьезно и испольвать все доступные средства под наблюдением специалистов. Занимаясь самолечением, пациенты рискуют, с одной стороны, нанести своему организму еще больший вред, с другой — упустить значимые нарушения в работе организма.

О том, как вернуть здоровый внешний вид после перенесенного коронавируса, на заседании рассказала основатель и руководитель клиники эстетической медицины SKV Clinic Инна Сковородникова.

У переболевших Covid-19 есть две основные проблемы, подчеркнула медик, — это одышка и синдром хронической усталости. И то и другое негативно сказывается на внешнем виде человека — бледная кожа, мешки под глазами и т. д. На помощь приходит IV-терапия, или внутривенная витаминная терапия.

Долгожданное заседание «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин.

Инна Сковородникова,

основатель и руководитель клиники эстетической медицины SKV Clinic:

Если даже у вас идеально работает организм, то в лучшем случае 40% от того, что вы положите в рот, будет усвоено организмом. Поэтому мы активно применяем IV-терапию — вводим внутривенно не только витамины, но и различные препараты, чтобы доступ организма этим веществам был максимальный.

Как «вылечить» бизнес от коронавируса

В период пандемии также пострадало «здоровье» предприятий. О том, как поставить их на ноги, рассказала руководитель центра развития бизнеса «Бизнес-потенциал» Марина Палагина. Спикер поделилась опытом работы с компанией Isport bar, которая занимается производством вендингового направления в Барнауле.

Рынок вендинга в пандемию особенно просел, ведь закрылись все ТРЦ. Поэтому компания пришла к важному решению — перестроилась на других потребителей, теперь ими стали производители.

За три месяца компания вышла на такие обороты, которых прежде не было на рынке b2c, подчеркивает Палагина. Isport bar уже заключили первый контракт с Milko, ведут переговоры с Rich и Coca-cola

Долгожданное заседание «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин.

Второе рождение легенды. Возвращение Defender

Председатель совета Алтайской федерации автомобильного спорта Александр Чернюк поделился своими впечатлениями от испытания нового Defender. Несмотря на то, что автомобиль выглядит очень брутально, по-мужски, он заботится о своих пассажирах — искусственный интеллект следит за их безопасностью.

Чернюк отметил, что как бы он ни старался, но завести машину в занос физически невозможно. Особенно спикера впечатлила 3D-камера.

Александр Чернюк,

председатель совета Алтайской федерации автомобильного спорта:

Она прорисовывает автомобиль, и ты можешь двигаться, не смотря в окно. Ты ощущаешь, что автомобиль поехал, и камера все это тебе показывает. Таким образом, ты видишь себя со стороны.

Долгожданное заседание «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин.

Высокий градус. Почему виски нам роднее водки

Следующий спикер — барнаульский предприниматель и коллекционер Алексей Синеев — рассказал, как зародилось виноделие в Алтайском крае. В нашем регионе в царские времена предпринимателям приходилось худо. Чтобы заниматься бизнесом, нужно было обращаться до самого «верха», а все потому, что частью земель владел кабинет Его Императорского Величества.

Первым, кому удалось получить разрешение, стал чиновник Платонов, который впоследствии построил Иткульский винокуренный завод. Он послужил примером местным предпринимателям, и количество частных винных заводов в регионе увеличилось. Именно об этом и многом другом Алексей Синеев рассказал в своей большой книге «Виноеделие Российской империи конца XIX — начала XX века».

Кроме того, в рамках рубрики было объявлено, что компания «Бочкари» в 2020 году получила диплом за дизайн этикетки пшеничного безалкогольного пива «Вайсберг», а также собственного энергетика «Таргет».

Долгожданное заседание «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин.

Без тормозов , или Чем мы удивляем НАТО

В завершение вечера гостям показали видеоролик компании «Техно-профи» — гонки на новом вездеходе «Шерп» по труднопроходимым местам.

В состязании приняли участие Сергей Приб, генеральный директор «Алтайкрайэнерго», Максим Байкалов, директор компании «Тейси», Константин Денисенко, генеральный директор ZIAS Machinery и алтайский путешественник Александр Провоторов.

Несмотря на довольно-таки грозный вид вездехода, участники отметили его комфорт как для водителя, так и для пассажира. Особое внимание уделили высокой проходимости вездехода.

Сергей Приб,

генеральный директор «Алтайкрайэнерго»:

Для тундрового бездорожья — непревзойденная техника.

По результатам гонки первым в заезде оказался Сергей Приб. Провести тест-драйв «Шерпа» смогли в этот день и другие члены «Мужского клуба», что, кстати, они делали весьма охотно.

Долгожданное заседание «Мужского клуба». Дмитрий Лямзин.

Что еще ожидало членов клуба

Каждое заседание «Мужского клуба» — это не только новые темы для обсуждений и непринужденное общение, но и приятные подарки. В этот раз повезло практически всем.

Среди гостей мероприятия разыграли массажную подушку Yamaguchi от компании «ЮЭС Медика Барнаул», фирменную лопату и термос от Land Rover, сертификат на 20 000 руб. от Ювелирного Дома «Александров и К». Клиника эстетической медицины SKV Clinic разыграла три сертификата на IV-терапию. Марина Палагина, руководитель центра развития бизнеса «Бизнес-потенциал», предоставила сертификат на Executive коуч-сессию. Один из счастливчиков получил сертификат на 3000 руб. на ужин на двоих в гастробаре «Чердак». Генеральный партнер мероприятия банк «Открытие» подарил 3 сертификата на оформление карты консьерж-сервиса «Открытие Лайф-стайл».

P. S.

В апреле состоится закрытая встреча «Женского клуба». Ближайшая встреча «Мужского клуба» состоится в октябре.