Зверинец по соседству. Как люди живут с десятками кошек и почему готовы тратить на них последние деньги

В Барнауле бездом­ным животным помогает немало людей. Некоторые из них снимают жилье специально для кошек, создают приюты. Горожане признаются, что постоянно находятся в стрессе, но при этом не могут перестать спасать четвероногих друзей. Altapress.ru поговорил с активистами и выяснил, с какими сложностями они сталкиваются и как соседствуют с десятками питомцев.

В царстве кошек

Как только дверь в квартиру открылась, на нас уставились десятки животных. В первую минуту казалось, что кошки везде: они расположились в корзинах и домиках, лежали на столе и под ним, взгромоздились на подоконник и даже на форточку, ведущую на балкон.

Одни питомцы с опаской смотрели из дальних комнат, другие, находившиеся ближе, изучающе разглядывали нас со своих «смотровых площадок». Те, кто посмелее, успели подойти и начали тереться о ногу, громко мурча.

В квартире Натальи Синкиной, в гостях у которой мы побывали, постоянно находится более полусотни животных. В 2013 году женщина основала приют «Кошкин дом». Она говорит, что и ранее много лет помогала бездомным животным, часто приносила их домой на передержку. Спустя время специально сняла комнату, в которой жили несколько кошек. А вскоре начала арендовать помещение в административном здании.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

Сейчас для питомцев приюта также сняли отдельную квартиру, где находится более 60 зверьков.

«Мы договорились с хозяевами жилья, сидим там, как мыши. Из соседей о приюте не знает никто. Это ведь не собаки, у кошек мягкие лапки, их не слышно. В лотках наполнитель, поэтому запахов нет, да и уборку проводим несколько раз в неделю», — рассказывает Наталья.

Синкина признается, что число животных постоянно меняется, некоторым удается найти новых хозяев, но все же кошек приносят чаще, чем забирают.

«Конечно, понимаем, что, по-хорошему, приют нужно строить где-то отдельно. Но у нас, во-первых, нет на это денег, а во-вторых, даже содержать этих животных уже тяжело», — отмечает Синкина.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

По образованию Наталья — инженер, занимается составлением различных строительных смет, а после работы почти все свободное время тратит на животных. Женщине помогают подруги — Светлана и Ольга. В общей сложности на три человека приходится больше 100 кошек в двух квартирах.

Кроме того, женщины часто выручают знакомых пенсионеров, в домах которых также живут питомцы.

«Конечно, пожилые люди порой не справляются, поэтому опекаем их, привозим корм, иногда поводим уборку. Также при необходимости можем поставить животным капельницу или провести другие процедуры», — отмечает Наталья.

Переломы , пули и другие сложности

С лежанки лапу протягивает белый кот и, кажется, настаивает на том, чтобы с ним поиграли.

«У этого голубоглазого красавца, Персика, сломан позвоночник, котенка серьезно потрепали собаки и бросили умирать в кустах. Врачи в Новосибирске сказали, что питомец не проживет и года, а он с нами уже больше пяти лет», — говорит Наталья.

По ее словам, кот постоянно бегает по квартире, волоча задние лапы, и совсем не потерял интереса к жизни. Более того, Персик часто дерется с другими котами, показывает им свой характер. Из-за проблем со здоровьем ему приходится несколько раз в день вручную опорожнять мочевой пузырь.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

Неподалеку, у кресла, лежит большой пушистый Маркиз. Он несколько лет жил на улице и попал в приют случайно, когда Наталья заметила его недалеко от дома. Через несколько дней жизни в приюте Маркиз начал подкашливать. Выяснилось, что у него возле трахеи пять пуль. Наталья отмечает, что их нельзя вытащить из-за размера, никто из докторов не взялся за эту операцию.

«Если бы люди ответственно относились к своим животным, то нам бы нечего было делать, мы бы не мучились. Хотелось бы, чтобы за ненадлежащее обращение была предусмотрена серьезная ответственность, тогда бы многие еще раз подумали, прежде чем заводить кошку или собаку», — рассказывает Наталья.

Отдельную комнату занимает 16-летняя собака. У Алисы сломан позвоночник, она почти не передвигается по квартире и нуждается в постоянном уходе.

«Ночью все размажет, а потом лает — зовет меня убрать. Прихожу и делаю это. Пыталась надевать на нее памперсы с колготками, но Алиса все разрывает. Усыпить жалко, вот и ухаживаем за ней», — рассказывает владелица приюта.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

Наталья говорит, что в квартире много слепых, хромых и израненных животных. Диагнозы некоторых кошек сложнопроизносимы, питомцам требуются дорогие лекарства и различные процедуры. Но болезни не пугают работников приюта.

«Самое опасное — бешенство, но кошки ведь домашние. К тому же никто не мешает для безопасности прививать животных, что мы и делаем», — говорит Наталья.

Как питомцы попадают в приют

Хозяйка квартиры шутит, что чаще всего к ним попадают животные, о которых они запнулись на улице. Первое время приносили почти всех, но когда питомцев стало слишком много, то решили остановиться. Однако Наталья признается, что и сейчас не может пройти мимо брошенного котенка.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

«Да, иногда мы не можем принять животное к себе, но не оставлять же его на улице! Звоню друзьям и коллегам, которые занимаются приютами или передержками, они выручают. Сейчас мы не можем обслуживать больше. Знаем свои силы, поэтому и понимаем ответственность перед животными. Все, конечно, любят кошек, но вот серьезно помогать им, к сожалению готовы немногие. Все желающие могут найти меня в соцсетях, прийти и забрать себе питомца», — рассказывает Синкина.

Что говорят соседи

«То, что дома куча кошек, я тоже не афиширую. Ко мне приходил участковый, который сказал, что в подъезде и на лестничной клетке неприятных запахов нет, потому проблем не возникло. Хотя, конечно, сейчас у нас много котят, стараюсь раздать их как можно быстрее», — говорит хозяйка приюта.

По ее словам, некоторые соседи знают о домашнем приюте и часто приходят поиграть с животными.

«Для них это отличный способ снять стресс и отвлечься от всей суеты. Мне и самой это помогает. Знаете, даже если я усну в зале без одеяла, то никогда не замерзну, потому что буду окружена кошками», — делится Наталья.

Однако у приюта есть и недоброжелатели. Иногда Синкина находит мешки с мусором на своей машине.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

«Скорее всего, соседям не нравится, что Алиса лает по ночам. Конечно, я их понимаю, но в доме ведь пять собак, а камни летят только в мою, не всегда ведь она виновница громких звуков», — замечает Синкина.

Во сколько обходится содержание животных

По словам Натальи, больше всего денег уходит на еду и наполнитель для лотков. В среднем на одну кошку в месяц тратят 700−1000 рублей. Кроме того, в серьезную сумму обходится первичный осмотр новых кошек, а также их стерилизация и прививание.

«Конечно, знакомые ветеринары делают скидки. Но различные исследования, например УЗИ, рентген, анализ крови, обходятся в копеечку», — говорит Наталья.

Она отмечает, что приюту помогают неравнодушные горожане. Чаще всего передают по 50−100 рублей, мало кто жертвует крупные суммы.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

«Я вся в долгах как в шелках, одному из банков нужно отдать 500 тыс. руб­лей. Стараюсь постепенно выплачивать. Конечно, не могу бросить работу, но и помогать не перестану. Живу в хроническом стрессе, потому что боюсь, что однажды не на что будет кормить зверей», — поделилась Синкина.

200 кошек под одной крышей

Однако полсотни кошек в квартире — не самая большая цифра, в некоторых домах живет гораздо больше. Юлия Шелковникова семь лет назад основала приют «Шанс на жизнь». Она вспоминает, что все начиналось с малого — брала котят на передержку домой, пристраивала, снова находила бездомных и приносила к себе.

Когда места стало не хватать, то начали снимать квартиры, а спустя время арендовали целый дом, где уже четвертый год и находятся животные. Сейчас там с учетом передержек живут около 200 кошек.

Юлия говорит, что соседи спокойно относятся к питомцам, которые находятся неподалеку. Кошки все время проводят в помещении и не выходят на улицу. Жалоб нет и от хозяев жилья.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

Шелковникова работает на дому, ведет бухгалтерию, но при этом успевает заниматься делами приюта. Там Юлия трудится вместе с подругой, девушки со всем справляются вдвоем. Часто деньги перечисляют неравнодушные горожане. У приюта есть и постоянные спонсоры.

Шелковникова отмечает, что они стараются не прибегать к помощи посторонних волонтеров. Это объясняют тем, что дом расположен в жилом секторе и если все будут знать точное место, то начнут массово приносить животных.

«Были случаи, когда кошек подбрасывали. Мы не афишируем адрес. Чем лучше скрываешься, тем меньше коробочек у двери», — объясняет Юлия.

Замурованные котята и польза стерилизации

Владельцы приютов признаются, что часто сталкиваются с негативом, некоторых кошек пытаются травить или оставляют умирать в муках. Юлия Шелковникова вспоминает, что в один из подвалов города в ноябре подбросили трехмесячных котят.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

«ТСЖ замуровало их, наглухо заделало все окна. Мы ездили спиливать замки, ругались с ЖЭУ, они вызывали полицию. Выловили котят, спасли всех трех», — делится Шелковникова.

Она отмечает, что с каждым годом количество выброшенных животных растет: «Лет семь назад, когда начинали, породистых кошек выбрасывали меньше. Британцев и шотландцев почти не было на улицах, а если появлялись, то сразу налетали желающие. Мы выбирали, кому лучше отдать. Сейчас породистых кошек по подвалам — валом, и никому не надо».

Одним из выходов из ситуации она видит стерилизацию. «Практически все наши питомцы раньше были домашними. Не понимаю, как люди соседствуют с некастрированными животными. Один обычный кот может перебить все запахи. В этом смысле 20 кастрированных по сравнению с ним — ни о чем. Если бы люди были более сознательными и думали о будущем, то проблем было бы гораздо меньше», — делится владелица приюта.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

Дома и квартиры для бездомных животных

Отдельное направление помощи животным, у которых нет хозяев, — передержки. В Барнауле больше 20 таких домов для бездомных собак и кошек. Там питомцев бесплатно лечат, а также проводят реабилитацию.

«Многие подопечные вскоре находят хозяев и попадают в любящие семьи», — рассказывает Марина Алферова. Вместе с другими неравнодушными барнаульцами она ведет в соцсетях группу «Бездомыши», организовала сеть передержек в квартирах и домах волонтеров. Проекту оказывают поддержку сотни жителей краевой столицы. Общими усилиями уже удалось спасти десятки животных.

Марина говорит, что активно стала помогать кошкам в 2012 году, когда с семьей переехала из квартиры в дом и места стало больше. Тогда же начала покупать инвентарь — клетки, переноски, лотки. С годами количество кошек росло, сейчас их чуть больше 30.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

«Не могу приютить много животных, во-первых, потому что нет отдельного помещения, нам ведь тоже нужно где-то жить. А во-вторых, следует рассчитывать свои силы. Должна успеть убрать лотки, накормить, оказать помощь. Приходится полагаться на себя и помощь близких», — рассказывает Алферова.

Начинания Марины поддерживают муж и сын. По словам женщины, они уже привыкли, что в доме всегда много животных.

«Конечно, бывает, что близкие чуть-чуть притормаживают меня, но иногда и муж приносит котят. Если бы были другие отношения в семье, то я бы на это не пошла. Нужно знать меру», — делится Марина.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

Особенный подход к каждому

В доме кошки живут в разных комнатах. Марина отмечает, что эти питомцы во многом похожи на людей и отличаются друг от друга характерами. Есть более независимые животные, которые уживаются не со всеми соседями. В одной из комнат живет кот, у которого проблемы с вестибулярным аппаратом. Он не может быстро передвигаться, поэтому в качестве соседей ему выбрали спокойных животных.

Также в изолированной комнате — слепые Томас и Ванга, которых нашли на улице несколько лет назад. Они спокойно передвигаются по комнате, знают каждый квадратный метр и не испытывают особых сложностей. По словам Марины, питомцы стараются ходить аккуратно, а после прогулки идут в свой домик, где отдыхают.

Кроме того, особого внимания требуют коты, у которых проблемы с координацией движений.

Приют-квартира для кошек. Дмитрий Лямзин.

«К каждому животному у меня индивидуальный подход, знаю их диагнозы, консультируюсь с ветеринаром, кормлю хорошим кормом. Для меня главная проблема заключается в том, что кошек забирают не так часто. Хочется обратиться к жителям города и призвать по возможности помогать животным, ведь с каждым годом число бездомных только растет», — резюмировала Марина.