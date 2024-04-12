12 апреля
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Жизнь

Звериные ясли, сибирский Ди Каприо, ясная память. 11 добрых новостей апреля на Алтае

В апреле, на Алтае барсята сломали фотоловушку, спасатель выручил теленка из воды, врачи придумали как помочь людям предотвратить деменцию. А еще у нас начали снимать кино о Леонардо Ди Каприо, который нашел свою любовь в российской глубинке.

Верблюды.
Верблюды.
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"
  • Ученые из Алтайского края запустили программу спасения исчезающего вида птиц — кулика-кречетки. Проект назвали «Степная пигалица — последний шанс!». На него нужно 9,3 млн рублей.
  • В Алтайском госуниверситете начался масштабный ремонт главного корпуса «М». Второй этаж вуза оборудуют в полноценную зону отдыха с диванами и Wi-Fi, а под потолком повесят большие люстры.
  • Психиатрическая больница имени Эрдмана открыла Клинику памяти в Барнауле. Там будут помогать людям с когнитивными нарушениями, чтобы в будущем предотвратить развитие деменции.
  • Впервые в истории Барнаульского зоопарка в семье верблюдов родилась малышка. Это большое событие еще и потому, что самка приносит потомство только раз в два года, а вынашивает детеныша 440 дней.
  • Снежные барсята играли в Сайлюгемском заповеднике и сломали фотоловушку (уже не первую). Фотоловушку жалко, зато котята довольны.
  • В Барнауле наконец-то начался ледоход. Ночной. Посмотрите, как это красиво!
  • В Алтайском крае снимут псевдодокументальное кино о том, как Леонардо Ди Каприо находит свою любовь в российской глубинке. Самого Ди Каприо, кстати, тоже пригласили на съемки.
  • В Алтайский край вернулись черные аисты. Сначала прилетел самец, а следом за ним и самка. Теперь они вдвоем нежатся в своем гнездышке.
  • Медведица с двумя медвежатами попались в кадр фотографам на Алтае сразу после пробуждения из спячки. Мать старалась укрыть детенышей от непогоды и любопытных папарацци.
  • Из-за подтопления алтайского села новорожденный теленок чуть не научился плавать. К счастью, сотрудник МЧС спас малыша: пронес его на руках в безопасное место.
  • На Алтае раньше времени зацвел маральник. Только взгляните, какая красота.
Маральник.
Маральник.
Barnaul 22

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