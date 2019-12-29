Звезда из «Дискотеки 90-х» устроил дебош в аэропорту

52-летний певец и музыкант Рома Жуков («Я люблю вас, девочки. Я люблю вас, мальчики») устроил пьяный дебош в якутском аэропорту и не попал на самолет, вылетающий из Нерюнгри, сообщает НТВ.

Создатель «Миража» в сопровождении 27-летней женщины явился на посадку в нетрезвом виде. Они вели себя некорректно в зоне досмотра аэропорта. А на замечания не реагировали.

Сотрудники транспортной полиции вынуждены были снять звезду с рейса и составить протокол. В этот момент мужчина начал нецензурно оскорблять полицейских. Проводится проверка.

Случаи пьяных дебошей звезд российского шоу-бизнеса, а также кино стали происходить очень часто.

Так, летом 2019 года известного актера Максима Аверина оштрафовали на 500 рублей за хулиганство на борту самолета Барнаул — Москва.

А в апреле Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул — Москва авиакомпании «Аэрофлот» с признаками алкогольного опьянения.