Звезда из «Дискотеки 90-х» устроил дебош в аэропорту

Создатель «Миража» в сопровождении 27-летней женщины явился на посадку в нетрезвом виде. Они вели себя некорректно в зоне досмотра аэропорта. А на замечания не реагировали.
Сотрудники транспортной полиции вынуждены были снять звезду с рейса и составить протокол. В этот момент мужчина начал нецензурно оскорблять полицейских. Проводится проверка.
Случаи пьяных дебошей звезд российского шоу-бизнеса, а также кино стали происходить очень часто.
Так, летом 2019 года известного актера Максима Аверина оштрафовали на 500 рублей за хулиганство на борту самолета Барнаул — Москва.
А в апреле Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул — Москва авиакомпании «Аэрофлот» с признаками алкогольного опьянения.