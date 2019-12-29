Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 декабря -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Звезда из «Дискотеки 90-х» устроил дебош в аэропорту

52-летний певец и музыкант Рома Жуков («Я люблю вас, девочки. Я люблю вас, мальчики») устроил пьяный дебош в якутском аэропорту и не попал на самолет, вылетающий из Нерюнгри, сообщает НТВ.

Дискотека.
Дискотека.
Валерий Степанюк

Создатель «Миража» в сопровождении 27-летней женщины явился на посадку в нетрезвом виде. Они вели себя некорректно в зоне досмотра аэропорта. А на замечания не реагировали.

Сотрудники транспортной полиции вынуждены были снять звезду с рейса и составить протокол. В этот момент мужчина начал нецензурно оскорблять полицейских. Проводится проверка.

Случаи пьяных дебошей звезд российского шоу-бизнеса, а также кино стали происходить очень часто.

Так, летом 2019 года известного актера Максима Аверина оштрафовали на 500 рублей за хулиганство на борту самолета Барнаул — Москва.

А в апреле Александра Панкратова-Черного сняли с рейса Барнаул — Москва авиакомпании «Аэрофлот» с признаками алкогольного опьянения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость