Звезда 90-х Шура решил продать свои вставные зубы

«Собираю деньги на новую квартиру, продаю старые зубы», — написал артист на своей странице в Instagram.

Пользователи соцсетей поспешили поддержать звезду: «Покупаю! Сколько?», «Зубки надо на аукцион!!! Однозначно!», «А пробег какой?».

Два года назад Шура лишился своей квартиры. Жильем артиста завладели черные риэлторы, пишет «Дни.ру». Певец рассказывал, что употреблял наркотики, а квартиру переписал на других людей, пишет ura.ru. Из-за долгов новый владелец лишился собственности, а вокалист остался без жилья.

Фишка

В 90-х Шура выступал без нескольких передних зубов — видимо, это было частью имиджа. Хотя в интервью певец признавался, что зубы ему выбил младший брат, певец считал их отсутствие своей фишкой.