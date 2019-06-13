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Жизнь

Звезда 90-х Шура решил продать свои вставные зубы

Эпатажный певец Шура (Александр Медведев) принял решение распродать свои вставные зубы.

Микрофон.
Микрофон.
СС0

«Собираю деньги на новую квартиру, продаю старые зубы», — написал артист на своей странице в Instagram.

Пользователи соцсетей поспешили поддержать звезду: «Покупаю! Сколько?», «Зубки надо на аукцион!!! Однозначно!», «А пробег какой?».

Два года назад Шура лишился своей квартиры. Жильем артиста завладели черные риэлторы, пишет «Дни.ру». Певец рассказывал, что употреблял наркотики, а квартиру переписал на других людей, пишет ura.ru. Из-за долгов новый владелец лишился собственности, а вокалист остался без жилья.

Фишка

В 90-х Шура выступал без нескольких передних зубов — видимо, это было частью имиджа. Хотя в интервью певец признавался, что зубы ему выбил младший брат, певец считал их отсутствие своей фишкой.

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