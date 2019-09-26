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Жизнь

«Звезда» и «super doc»: автомобиль девушки в Барнауле обклеили милыми стикерми

Автомобиль девушки из Барнаула украсили стикерами с различными приятными надписями — свидетелем такого сюрприза стал корреспондент altapress.ru.

Сюрприз на автомобиле.
Сюрприз на автомобиле.
altapress.ru.

«Умная», «звезда», «super doc», «профессор Катя», «пожар» — такие слова написаны на разноцветных бумажках, которыми обклеена машина горожанки.

Какова была реакция владелицы авто на это, пока не известно. Но смеем предположить, что сюрприз удался.

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