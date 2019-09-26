«Звезда» и «super doc»: автомобиль девушки в Барнауле обклеили милыми стикерми

«Умная», «звезда», «super doc», «профессор Катя», «пожар» — такие слова написаны на разноцветных бумажках, которыми обклеена машина горожанки.
Какова была реакция владелицы авто на это, пока не известно. Но смеем предположить, что сюрприз удался.
Автомобиль девушки из Барнаула украсили стикерами с различными приятными надписями — свидетелем такого сюрприза стал корреспондент altapress.ru.
«Умная», «звезда», «super doc», «профессор Катя», «пожар» — такие слова написаны на разноцветных бумажках, которыми обклеена машина горожанки.
Какова была реакция владелицы авто на это, пока не известно. Но смеем предположить, что сюрприз удался.
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