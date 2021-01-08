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Жизнь

Звезда Ким Кардашьян разводится с мужем-рэпером из-за его безумной президентской кампании

Американская светская львица и блогер Ким Кардашьян решила развестись с мужем рэпером Канье Уэстом после шести лет совместной жизни. У супругов давно наблюдаются натянутые отношения, последней каплей, по сообщениям New York Post, стала президентская гонка, в которой участвовал Уэст.

Ким Кардашьян в постели.
Ким Кардашьян в постели.
www.kimkardashianwest.com

Предполагается, что инициатором развода выступила Ким. Она якобы «была вынуждена разорвать этот брак ради детей и собственного рассудка», пишет news.mail.ru.

Отмечается, что Кардашьян изначально не одобряла решение Уэста участвовать в президентских выборах и ни разу не поддержала его во время кампании.

Блогер уже наняла знаменитого адвоката Лору Вассер, которая специализируется на разводах знаменитостей.

О решении принять участие в президентской гонке рэпер Канье Уэст заявил в июле 2020 года. Артист пообещал вернуть «страх и любовь к богу» в школы и превратить Белый дом в Ваканду из фильма «Черная пантера».

Кардашьян и Уэст женаты с 2014 года. У супругов четверо детей: дочь Норт Уэст, сын Сейнт Уэст, дочь Чикаго Уэст и ещё один сын Саам Уэст. Два последних ребенка были рождены суррогатными матерями.

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