Звезда Кристина Асмус ошеломила поклонников кардинальной сменой имиджа

Такие перемены очень удивили поклонников артистки — ведь долгие годы, со времен сериала «Интерны», она была блондинкой.
«Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли», — пояснила Асмус.
По видео заметно, что сама актриса наслаждается своим новым имиджем. Но все-таки спросила у подписчиков их мнение.
Они оказались прямо противоположные: коллеги по цеху поздравили с «обновкой», сказав, что ей очень идет новый цвет волос и прическа.
Поклонники оказались более консервативными в этом плане: «Блондинкой было лучше», «Лучше бы на роль дали парик», «Верните Кристину, пожалуйста», — с грустью прокомментировали они.
Но нашлись и те, кому понравился образ. Они сравнили Асмус с повзрослевшим персонажем Натали Портман из фильма «Леон» и Милой Йовович.