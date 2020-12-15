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Жизнь

Звезда Кристина Асмус ошеломила поклонников кардинальной сменой имиджа

Актриса театра и кино Кристина Асмус перекрасилась в брюнетку и сделала каре с челкой. Свой новый образ она показала подписчиками в Instagram.

Кристина Асмус. Актриса прославилась благодаря роли Вари в сериале "Интерны". Неуверенная в себе, скромная и очень обаятельная Варя влюбляется в самоуверенного и наглого интерна Романенко. После этого сериала стала звездой года по версии журнала Maxim.
Кристина Асмус. Актриса прославилась благодаря роли Вари в сериале "Интерны". Неуверенная в себе, скромная и очень обаятельная Варя влюбляется в самоуверенного и наглого интерна Романенко. После этого сериала стала звездой года по версии журнала Maxim.
fishki.net

Такие перемены очень удивили поклонников артистки — ведь долгие годы, со времен сериала «Интерны», она была блондинкой.

«Да, я впервые в жизни покрасила волосы. Для роли», — пояснила Асмус.

По видео заметно, что сама актриса наслаждается своим новым имиджем. Но все-таки спросила у подписчиков их мнение.

Они оказались прямо противоположные: коллеги по цеху поздравили с «обновкой», сказав, что ей очень идет новый цвет волос и прическа.

Поклонники оказались более консервативными в этом плане: «Блондинкой было лучше», «Лучше бы на роль дали парик», «Верните Кристину, пожалуйста», — с грустью прокомментировали они.

Но нашлись и те, кому понравился образ. Они сравнили Асмус с повзрослевшим персонажем Натали Портман из фильма «Леон» и Милой Йовович.

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