Звезда Кристина Асмус ошеломила поклонников кардинальной сменой имиджа

Актриса театра и кино Кристина Асмус перекрасилась в брюнетку и сделала каре с челкой. Свой новый образ она показала подписчиками в Instagram.

Кристина Асмус. Актриса прославилась благодаря роли Вари в сериале "Интерны". Неуверенная в себе, скромная и очень обаятельная Варя влюбляется в самоуверенного и наглого интерна Романенко. После этого сериала стала звездой года по версии журнала Maxim. fishki.net