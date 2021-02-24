Звезда реалити-шоу «Холостяк» впервые прокомментировала смертельное ДТП со своим участием

Виктория Короткова, звезда реалити-шоу «Холостяк» впервые прокомментировала смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве с ее участием. После официального отказа в возбуждении уголовного дела она решила дать интервью изданию Tatler, сообщает Lenta.ru.

Модель рассказала, что после аварии отстранилась от внешнего мира — не выходила из дома, не могла есть и спать.

«Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут — я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария», — сказала она.

Модель рассказала и о работе с психологом.

«Я жила в аду. Сейчас у меня как будто стройка дома. По кирпичику выкладываю себя заново», — рассказала девушка.

Сейчас Короткова не садится за руль, ее возит водитель. Она заявила, что ее жизнь уже не будет прежней.

Звезда реалити-шоу прокомментировала первое интервью после аварии на своей странице в Instagram.

«6 октября 2020 года мою жизнь словно поставили на паузу. А жизнь другого человека оборвалась. Было чувство, что всего этого я не выдержу, не смогу пережить. И только близкие помогли справиться», — написала она, добавив, что хочет «поставить точку и двигаться дальше».

На страницах издания напомнили, что ДТП с участием Коротковой произошло вечером 5 октября на Кутузовском проспекте. Пешеход Александр Новиков переходил дорогу в неположенном месте. В это время девушка ехала за рулем своего Mercedes Gelandewagen. После аварии 39-летний мужчина погиб на месте.

Ребенок у пешеходного перехода. Михаил Хаустов

По предварительным данным, на момент ДТП девушка была трезвой. Владислав Подшибякин, адвокат Коротковой, ранее сообщал, что из-за загруженности участка дороги избежать аварии не удалось.